龔明鑫：台積電全球布局會越來越順利

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身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫，27日出席2023台歐電信論壇時指出，台積電歷經赴美、日設廠，慢慢累積海外布局經驗，在一些執行細節上會比較順遂，相信德國廠的設廠過程會更加順利，

經濟部投審會26日核准台積電赴德國設廠的申請。龔明鑫致表示，COVID-19疫情爆發使得晶片成為全球不可或缺的物資，台灣除了持續在先進製程投入下世代研發，半導體生產製造也做了全球布局，台積電海外設廠的經驗，日本廠就比美國亞利桑那廠，速度要稍微快一點。他期盼，德方可以比較好的配合，台積電的經驗上也會比較順利。

龔明鑫表示，AI發展速度非常快，大家都很關注半導體發展，台積電一方面在海外設廠，也積極在國內布局高階製程，現在外界關注台積電1.4奈米製程會在何處落腳，他認為，台積電現在要先解決2奈米量產問題，1.4奈米還有一點時間，台積電會做最好的評估。

龔明鑫說，對中央而言，台積電要在台灣任何地方投資，政府完全支持，「只要投資在台灣，就是最好的選擇。」他認為，未來全球半導體發展，從IC設計到製造、材料、設備、封測、運用等都需要大量人才，台灣擁有豐富生產製造經驗，可在這部分扮演關鍵性角色，因此政府也提供獎學金、開辦半導體學院等，協助培育國際人才，創造更多國際合作。