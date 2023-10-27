ETF月月加薪3方案 黃金組合這樣選

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【 旺得富理財網 王順泉】00929復華台灣科技優息掀起高股息ETF「月月配」旋風，每月現金流就像替自己加薪，吸引投資人瘋狂買進。下月還有2檔月配高股息ETF將掛牌加入戰局，分別是中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936)，台股月配高股息ETF將增至3檔。

不過，就算投資人想要月月領股息，並不一定要買月配息產品，早在00929上市之前，就有不少投資人自組「3檔季配息」，成為每月配息投資組合；也有投資人自組「2檔雙月配」，同樣可以每月領到股息。每檔ETT都有其特定的選股標準與成分股組合，透過自組月配息組合，可達到不同的風險分散效果。

「3檔季配息」最具代表性的組合為：「0056+00878+00713」，0056元大高股息為台股首檔高股息ETF，創連續12年填息紀錄；00878國泰永續高股息擁百萬股民，堪稱台股ETF人氣王；00713元大高息低波雖然聲量不如前2檔，但穩健抗跌，成立以來報酬率勝過台股大盤。

「2檔雙月配」組合主要為「00907+00930」，00907永豐優息存股，成分股經ESG篩選，選出優質高息個股之後，納入市值排序，同時排除電子工業8大類股票，專注於傳產金融類股。00930永豐ESG低碳高息則以永續評鑑、低碳排及股息殖利率，選出成分股，逾8成為成長性較高的電子股。

專家表示，以季配息或雙月配，自組「月月配」投資組合，相較於00929單一檔月配息，優點是持有成分股更分散，但缺點則是每檔ETF殖利率不盡相同，每個月配息金額可能有落差，如果想要穩定現金流，需花更多心思。

雖然3檔季配息比2檔雙月配，表面上看起來更分散，但其實不然。以2大季配息ETF來說，0056與00878前10大成分股就有5檔雷同，包括廣達、緯創、聯發科、光寶科、英業達。

至於00907+00930兩檔雙月配組合，前者專注傳產金融、後者以電子股為主，且2檔分別納入ESG、永續評鑑篩選，透過不同ETF產業互補，不怕錯失隨時改變的市場新主流，可兼顧在風險分散與波動度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。