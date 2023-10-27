千金股強彈 AI回神 IC設計「這檔」挑戰百元俱樂部

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台股一洗陰霾，今（27日）開高後盤上趨堅，電金、航運齊揚，盤中一度漲逾120點，重返16,200點，惟後續漲勢收斂，加權股價指數收市漲60.87點，漲幅0.38％，終場以16,134.61點作收，成交量2,112.63億元。

權王台積電小漲2元，漲幅0.38％，聯電、鴻海貼盤小跌，跌幅在小於1％。聯發科則大跌16元，跌幅1.96％，終場以801元作收，失守801.25月線關卡，但仍險守800元整數關卡。

高價千金股普遍走揚，信驊、世芯-KY聯袂大漲逾半根漲停，緯穎、創意也大漲超過3.7％，僅材料-KY反向重挫5.28％。

AI概念股回神，指標股緯穎、緯創、廣達同步向上，以世芯-KY、創意、緯穎等漲幅較為明顯。

IC設計方面，晶相光帶量突破整理區，漲8.9元或10％，收97.9元，向百元關卡靠攏。佩亨、安國同步亮燈漲停，世紀也大漲逾9％，博士旺、創意、點晶、笙泉漲幅在3～4％之間。而跌幅超過3％的則有揚智、通嘉、矽統、盛群、聯陽。

電腦周邊類股，圓剛、隴華、云辰也同步亮燈漲停，漲幅較為明顯的還有三聯、富驊。其中盛群、中磊、智茂跌幅在2％以上。

電腦機殼族群，迎廣連收四根漲停，偉訓、振發漲幅也超過5％。

生醫股提前為11月生技論壇熱身，保瑞、生華科、訊聯基因、基亞、寶齡富錦、泰福-KY強攻漲停板，帶動美時、承業醫、光麗-KY、驊安漲幅也超過5％，其餘包括北極星藥業-KY、台燿、和康生、科妍、視陽、杏輝、晉弘、健喬、優盛、中天漲幅均超過3％。

金融股方面，上海商銀大漲2.5％領漲，包括兆豐金、統一證、彰銀、富邦金、中信金漲幅均超過1％。

觀光股方面，大略-KY亮燈漲停，天蔥大漲6.99％，雄獅、美食-KY、鳳凰、山富、易飛網、御頂漲幅也在2～3％之間。

航空雙雄華航、長榮航聯袂大漲逾2％，貨櫃三雄漲幅也超過1％，散裝航運走勢分歧，東森漲逾2.5％領漲，慧洋-KY、裕民漲幅超過1％，台航、新興、中航跌幅在1％以內，其中中航跌0.84％跌幅較為明顯。

面板廠群創9月營收回溫，近期出現跌深反彈跡象，今日股價走高，上漲1.69％，友達則反向下挫0.96％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中福、晶相光、迅德、沛亨科共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現，生技類股及玻璃類股表現相對亮眼，漲幅分別為3.55％、1.76％，其中化工類股、造紙類股相對疲弱，下挫0.67％、0.48％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾9％共12檔，全數拉上漲停，收盤漲幅前十名依序為中福（1435）、晶相光（3530）、兆赫（2485）、居易（6216）、迎廣（6117）、圓展（3669）、隴華（2424）、圓剛（2417）、寶齡（1760）、

泰福-KY（6541）。

上市跌幅逾3.8％共10檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為東訊（2321）、光聖（6442）、材料-KY（4763）、蔚華科（3055）、立德（3058）、三晃（1721）、華城（1519）、承啟（2425）、順德（2351）、三商電（2427）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、定穎投控（3715）、長榮航（2618）、誠美材（4960）、聯電（2303）、廣達（2382）、鴻海（2317）、耿鼎（1524）、虹堡（5258）、開發金（2883）。

上櫃漲幅逾9％共14檔，12檔漲停，收盤漲幅前十名依序為鑫傳（6856）、迅德（6292）、沛亨（6291）、倚強科（3219）、佰研（3205）、安國（8054）、保瑞（6472）、訊聯基因（4160）、生華科（6492）、基亞（3176）。

上櫃跌幅逾4％共13檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為福華（8085）、德微（3675）、智捷（8176）、尚茂（8291）、精測（6510）、昇華（4806）、大地-KY（8437）、泰谷（3339）、新門（5432）、兆利（3548）。

上櫃成交量前10名個股依序為宇環（3276）、笙泉（3122）、安國（8054）、前鼎（4908）、欣銓（3264）、華星光（4979）、威剛（3260）、僑威（3078）、智擎（4162）、富喬（1815）。