資本市場投資標的應增加 賴清德：發揮推升經濟功能

副總統賴清德27日出席「2023台灣資本市場論壇─資本市場的創新與挑戰」時表示，近年台灣資本市場大幅進步，但也面臨挑戰，他認為投資標的應持續增加，讓金融市場或資本市場可以發揮更大功能推升台灣的經濟發展及社會進步。他表示，若投資標的不足，國際情勢包括俄烏戰爭、以巴衝突、美國升息都會讓台灣資本市場投資時曝險機會更高。

賴清德表示，未來他若領導國家將把台灣豐富的資金用在國家建設，希望金融業協助長照、社會住宅、推動都更，如此不但可創造內需、發展經濟，也能解決社會問題。另也會持續檢討台灣的投資環境，他指出，台美21世紀貿易倡議完成第一階段簽署，台灣也與英國簽訂深化經貿關係的備忘錄、與加拿大簽訂投資保障協議，他透露現在也正與一個印太國家進行相關協商，目的就是希望協助台灣企業立足台灣、布局全球，而這個目標若沒有台灣資本市場協助，便不可能成功。

他也特別說明要推動能源轉型，讓台灣能穩定供電。他說，全台約有2萬多家用電大戶，用了台灣50％到60％電力，他希望未來既要開源、又要節流，因此將透過科技、創新的手段協助這些公司深度節電，他將會建立產官學研的一個專家平台，有計畫的去針對每一家進行訪視，看它的生產流程、能源效率使用如何，及生產製造的設備儀器能源使用效率如何 。希望能以科技方式協助用電大戶節電，包括建立平台、有計畫到各家訪視，協助提升生產設備及流程的能源使用效率。

另，他也希望有計畫推動家電全面更換為能源使用效率一級的設備，可以利用能源技術服務業（ESCO）機制，由保險或金融業提供資金，再將家電省下電費歸還給保險公司或金融公司。他表示，技術面還需要討論，但希望藉由大家的力量、台灣數十年來累積的資本，推動國家建設及產業升級，並改善國人的生活。