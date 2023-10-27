甲桂林廣告首度攜手國城建設 開出高雄第一筆公辦都更案 成交價為區域高標

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南台灣房市出現新亮點！今（27）日下午台北豪宅代銷鼻祖甲桂林廣告首度與高雄豪宅建商國城建設合作，「強強」聯手，宣布推出高雄第一筆公辦都更案「國城鳳山都更好」正式公開登場，全案總銷達50億元；挾著區域政府和民間重大建設傾全力注入、以及坪數規畫精準，據內政部實價登錄資訊顯示，每坪成交價約在33~37.1萬元為區域高標。

今天甲桂林廣告董事長張裕能、總經理陳衍豪，在首度「插旗」南台灣高雄的第一筆新案「國城鳳山都更好」接待中心，與國城建設執行副總經理許鳳仙，宣布「國城鳳山都更好」正式登場。

許鳳仙表示，國城建設的「鳳山都更好」是高雄市首度的公辦都更案，基地面積達2,300坪，採全齡宜居捷運宅規畫，而鳳山有300年的時空歷史的底蘊，有說不完的動人故事，儘管過去有一度高雄不是很被看好，懷疑這次公辦都更案是不是會招商成功，但國城建設董事長秉持著回饋故鄉的決心，毅然投入競標；預期完工後，將成為高雄國際新地標，成為一張國際新名片。

張裕能表示，高雄正如10年前上海浦東，政府投入大量的公共建設，打造的國際級大都會，如果用城市發展年齡來看，台北是60歲、台南古都是70歲，高雄就是30歲，正邁向欣欣向榮的青壯年期。

張裕能表示，他過去打過很多國際擂台！看過很多國際城市的蛻變，他更有自己的小美術館，也自己蓋房子。現在營建造價也居高不下，持續在高點，以3年半前在台北市信義區推出的自建案「信松廣場」就預計明年秋季完工交屋，原本每坪造價約20萬元，但實際動工後結算的成本已經來到22萬元才蓋得起來，最近還計畫在松隆路推出新案，每坪要32萬元才能蓋得起來，而國城「鳳山都更好」發包得算早，高雄在城市生命週期中也算年輕的國際城市，目前營建成本和造價持續在高點，經過打房後，該出手的還是出手，因為以後買會更貴。

另外，今天接待中心現場也欣賞由知名導演吳念真為「鳳山都更好」監製的微電影；並邀請到台灣美學教父之稱的陳俊良，分享他眼中的高雄蛻變。

「鳳山都更好」總銷達50億元，坪數以18~49坪為主力。

據實價登錄資訊顯示，「鳳山都更好」已揭露筆數達37筆，5樓每坪最高達37.1萬元，為區域高標水準，於今年8月成交。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，在台積電因應AI人工智慧和5G市場的強勁需求，佈局高雄並導入最先進的2奈米製程後，為南台灣S型科技廊帶計畫的產業注入最強版圖，也讓高雄一躍成為南台灣最重要的科技都心；破天荒！中央1,357億大舉全額補助「國道七號」，加上捷運橘線上雙捷齊發TOD打造的高雄新核心「衛武營藝術之丘」、「大東文創之星」，以及高鐵延伸屏東計畫結合台東快鐵計畫，完整的軌道經濟讓鳳山發展增添動能。

加上驚豔全球的衛武營藝術中心、到日本三井集團在南台灣首座的國際級複合型商場「三井LaLaport」、以及預計明年開幕、全台首座新創車站「空中鳳城」，政府民間攜手以近3000億經費挹注加持，讓鳳山所在的高雄新東區，形成南台灣未來最具發展潛力的國際都會區，也成為許多明眼人士置產抗通膨的地段。

而40年來深研土地脈絡，打造超過上萬戶幸福家庭的「國城建設」，不僅是高雄豪宅領航建商，跨足餐飲業的表現，更獲得國際肯定，在2023米其林指南公布台灣餐廳摘星名單中，旗下日式料理品牌「承Sho」蟬聯一星肯定；法式料「Liberte」晉級摘下二星榮耀，總共三顆星的榮譽證明「國城建設」的經營實力，不論是在建築業界或餐飲業界皆專注追求頂尖工藝。這次在高雄首次的公辦都更案「鳳山都更好」，「國城建設」同樣以以米其林等級的建築實力與國際定位建築藍圖，引領未來時代前進新住居的美好生活。

「鳳山都更好」一分鐘緊鄰「藝文捷運橘線」O14鳳山國中站2號出口，近距離整握軌道經濟的生活與增值優勢；2,300坪壯闊基地上，規劃6棟15層樓高、符合未來趨勢的銀級綠建築群新地標，為鳳山帶來全新的都會街廓質韻，並以800坪開放空間、綠帶公園與YOUBike站點、100坪空間將做為社區公托中心回饋鄰里。