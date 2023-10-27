少子化將使房價下跌？網曝這批人將成購屋主力

【中時新聞網之房產網 黃朝郁】台灣少子化越來越嚴重的狀況下，不少人猜測住房可能會供過於求，進一步導致房價崩跌，因此考慮應該現在進場還是放眼未來，不過也有一群人認為，在少子化明顯的狀況下，未來一定會開放更多移工，甚至開放更多移民，而這群人就會成為未來的購屋主力。

鄉民「aass5566」在PTT房屋板表示，市場就是供需原則，在台灣人口雪崩的狀況下，房價下跌理論上應該是會發生的情況，問題只是到底何時會發生而已，「我是覺得最晚15-20年後，差不多就會產生市場嚴重供過於求，最終造成房價下跌現象了」。

不過此文卻引起網友激烈討論，不少人認為「新南向的進來買房了，缺工這波就靠他們補了」、「認識幾個越南人，都在努力存錢想在台灣買房」、「移工變移民要開放了，繼續講少子化，到時候被東南亞房東漲租哭暈在廁所」、「真的很歡迎東南亞的來，不然台灣年輕人真的太少，小孩一個班才24人」。

還有許多人分析「市區漲、鄉下跌，因為人少到沒辦法住」、「就算20年後會跌好了，那你也能漲20年啊，股票漲2天韭菜都在追高了，能穩穩20年的標的哪裡找」、「30年後看看吧，但你要拿30年來賭？」、「少子化20年前就有人在示警，那個時候買的現在房貸也還完了，房價還翻三倍」、「市區影響不大，因為大家都想要方便生活，所以到時市區更高、更貴，鄉下跌到爛，然後人口減少」。