實證可落實安全管理 營造業推動專業分包制度

據111年勞動檢查年報統計顯示，營造業發生重大職業災害比例偏高，死亡人數佔全產業約48％，其中致災類型多為墜落及倒崩塌，其中倒崩塌規模大，導致對勞工安全及工程衝擊甚巨，而倒崩塌災害中又以模板支撐倒塌所造成的危害最大。現行營造業者對模板支撐的搭設，大多由營造業者直接發包給分包商，或自行備料僱用勞務人力進行架設，由於分包商或僱用人力在專業知識的不足，加上營造業者本身亦欠缺專業的技術人力，對模板支撐的施工要領及技術問題較無法掌握。

模板支撐專業分包商制度的建立著重於源頭管理，主要以營造業者的角度來進行專業分包商分級評核，同時建立分包商的選擇、評估、作業管理、績效考核等之管理機制，營造業者可依工程專案特性、風險高低選擇適合的分包商，透過要具備專業技術、安全工法以及具專業技術職能之人員等要求及規範來進行選商，建立營造業者與分包商長期穩固的合作關係，同時提升營造業者管理能力。

為有效強化營造業者及分包商的自主管理能力，勞動部勞動及職業安全衛生研究所（以下簡稱勞安所）整合歷年營造安全相關研究成果，並參考國內外相關分包模式及管理制度，建立適用國內的專業分包商評核分級制度，藉由職災案例要因分析及模板支撐使用現況等問題探討，釐清專業分包商應具備的能力，並提出分包商分級評核指標項目，進一步從各面向探討模板支撐專業廠商制度建立的必要性及降低職業災害的重要性，以做為未來制度建立與運作之參考。

模板支撐專業廠商評核分級機制之推動目標，以朝向「先評選再發包」的方向進行，除分包商專業能力評比外，同時配合所需專業廠商等級編列合理經費進行計價以確保安全與品質。為落實上述制度之推動，勞安所編撰「模板支撐專業分包評核機制技術指引」，提供相關單位參採做為導入專業分包機制的參考，並依據專業分包制度的推動期程，發展各階段推廣策略，以加速專業分包制度的落實，達到提升模板支撐作業安全及預防職業災害的目的。相關技術指引內容可參閱勞安所網站／展示及出版中心／技術叢書。