經濟部訂定 優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引 盼協助地方政府加速審核作業

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經濟部為協助地方政府審核位於非都市土地之特定工廠業者申請變更編定為特定目的事業用地之申請書件，提升審核作業效能，前於今（112）年7月研擬用地計畫範本提供申請土地合法化之特定工廠業者參考運用。另再借重國土計畫、工業區更新及都市計畫等領域專家學者經驗，完成研訂「優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引」，提供各地方政府審查用地計畫人員有統一的指導性判斷標準，協助正確執行法規及提高審查品質及效率。

經濟部統計，截至今（112）年9月底，全國特定工廠計有8,193家，其中約 68%位於非都市土地，且高達99%工廠的廠地面積小於2公頃。目前此類特定工廠申請土地變更編定為特定目的事業用地提送用地計畫者僅304件，送件率約5.52%，核定率約7.89%。為此，經濟部於今年 7 月底公布用地計畫範本供業者參考，獲地方政府及業者正面肯定，部分地方政府已要求業者以此範本配合修正補件，業者亦表示此範本資訊公開透明，有利提升送件意願。

經濟部除邀請農業部、農田水利署、內政部國土管理署、地政司、環境部等機關，召開跨部會平台會議討論，讓指引內容符合相關法令審查重點外，另就實際審查用地流程及認定標準等，再與新北、桃園、台中、彰化、台南及高雄等六大工業縣市之工業、地政、建管、環保、農業、水利等相關單位研商，後於工廠管理輔導會報第15次會議上獲得相關部會及地方政府一致共識後通過。

經濟部強調，此指引係基於符合現行法規、程序嚴謹之原則訂定，已涵括各地方政府審查重點，除預期可有效協助各地方政府審查用地計畫相關人員有效提升審查速度外，更能提供申請業者參考，掌握用地計畫準備之重點，提高用地計畫獲通過比率，以協助業者早日完成土地及建築物合法。優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引已置於經濟部工商輔導中心網站（https://www.cto.moea.gov.tw/FactoryMCLA/），供各界參閱使用。