全球加熱菸草製品發展看好 材料持續擴產搶市占

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材料-KY（4763）表示，近年加熱菸草產品在美國、日本和韓國普及，全球加熱菸草製品市場發展看好，研究機構推估，至2025年全球加熱不燃燒菸草製品市場的複合年增長率將超過22％。因應長期需求增長，將持續擴產，並擴展絲束市場的市占率達到全世界7％以上為五年營運衝刺目標。

材料-KY絲束廠年設計總產能已擴增為3.7萬噸；醋片廠擴增後，年設計總產能達3.5萬噸。預計2025年再完成3萬噸醋片產能擴增。

材料-KY前三季絲束營收比83％、醋片約16％、醋酐1％。航運旅遊升溫，帶動免稅店香菸銷售，因全球四大菸商皆為客戶，搭配擴產、漲價效益帶動，前八月EPS達36.9元。

材料-KY指出，醋酸絲束目前處於供不應求狀態，除長約客戶鞏固7~8成產能外，其餘訂單均是價高者得，是今年營收持續走高主因。由於其他醋酸絲束供應商為一貫廠，目前產能多無擴產計畫。

全球香菸產值成長率每年約1~2％，據統計，全球菸品市場在2022年約9,120億美元產值，惟HNB僅占3.43％。不過，據《世界菸草發展報告》，HNB（HeatNotBurn）作為新型香菸產品的主流品類之一，2019年約153.21億美金，2022年全球市場已達313億美元，三年成長超過一倍。

材料-KY認為，目前開放國家僅63個國家，主要為日本、韓國與歐盟為主；美國（僅部分地區開放）、大陸、印度、巴西等仍未開放，凸顯加熱不燃燒菸的市場空間仍具發展。

此外，著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，材料-KY增加投資研發綠色環保材料，研發的可生物降解紡織纖維已有成果，著手進行推廣與評估擴大生產；開發可生物降解醋片產品，眼鏡膠板可回收再利用，把握循環經濟發展機會。

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