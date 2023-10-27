永光自結前三季每股稅前盈餘0.22元

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市況需求回溫，永光（1711） 9月營收年增2％，自結營業淨利1,754萬元，稅前淨利2,160萬元；惟整體產品市況復甦進度不如預期，前三季營收去減15％，營業淨利6,191萬元，年減81％，稅前淨利12,330萬元，年減71％，每股稅前盈餘0.22元。下半年電化事業需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。

永光為國內外半導體黃光製程關鍵材料的重要供應商，車載用黃光化學品與特用化學品，包括半導體封裝製程用CA光阻、正負型PSPI光阻、去光阻液；另還佈局碳化矽（SiC）研磨液、半導體前段、後段光阻劑、光阻剝離劑，提供化合物半導體上中下游之化學品。

永光電子化學品中，光電營收比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑，涵蓋UV製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液，及感光聚醯亞胺（PSPI）等材料、碳化矽研磨漿料、拋光液等。

因應客戶需求、強化利基，永光電子化學首次搶進光阻剝除液（stripper）市場，適用於半導體材料製造；第三代半導體（化合物半導體／碳化矽）也實現碳化矽基板研磨液的循環利用；另發展出低溫製程配方，例如低溫正型PSPI，耗能程度銳減。

此外，永光積極切入高階材料應用，Mini LED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商；IC光阻產品也持續驗證、測試中。