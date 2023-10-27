台達榮獲「臺灣循環經濟獎—企業獎之年度典範獎」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第四屆《臺灣循環經濟獎》得獎名單出爐，台達以致力實踐環境永續，集團在2050年淨零目標之下，積極推動能資源循環的努力與優異成果脫穎而出，在競爭激烈的「企業獎」中榮獲首獎「年度典範獎」。

台達永續長周志宏在今日（27）舉辦的頒獎典禮中代表領取殊榮。台達長期為節能節水減廢制定目標，承諾2025年整體生產廠區廢棄物轉化率從目前的99%提升至100%，並推動循環經濟，持續開發創新產品與服務；亦針對價值鏈制定永續廢棄物管理與循環經濟推動策略方針，實現資源有效利用，促進產業上下游循環經濟商機。

周志宏永續長表示，台達持續接軌國際，承諾2050年達到SBT淨零的長期目標，經過全體同仁的努力，2022年範疇1+2的碳排量已較2021年下降13.5%，全球再生電力使用比率也達到63%。因應淨零目標範疇3減碳的挑戰，台達積極導入循環經濟及產品碳足跡等作法，並與供應鏈合作推動製程循環減廢，2022年整體生產廠區產出的總廢棄物轉化率達99%，廢棄物總量也較前一年減少1.5%，其中廢棄物回收銷售超過1,600萬美金，而在包裝材料、棧板等回收再利用方面，亦節省超過1,700萬美金，不僅降低營運成本，協助提升供應鏈整體競爭力，更具體實現循環經濟效益。很榮幸台達的種種努力與成果獲得《臺灣循環經濟獎》的肯定。

台達持續透過減量、回用及回收等作法提升廢棄物轉化率，降低環境衝擊，承諾2025年整體生產廠區廢棄物轉化率達100%，2022年已達99%。除了與供應鏈合作推動製程循環減廢，2022年台達也在管理範疇內的生產廠區及建築物推行共61項減廢措施，包括材料包裝回用、參數調整減少溶劑使用以及污泥含水率下降等，廢棄物減量節省的費用約40萬美金。為了擴大循環經濟影響力，台達針對價值鏈制定一系列循環經濟推動策略方針，透過強化廢棄物管理措施，落實源頭減量，提高能源與原料使用效率及推動資源封閉式循環等，將資源利用最大化。

為落實循環經濟，台達串聯所有合作夥伴開啟循環建材示範與應用計畫，自2020年起，利用製程中的電路板邊角料研發出循環建材，2022年成功應用在桃園生質能中心，此案使用約8噸的廢電路板，製作出約550平方公尺的循環建材，作為管控大樓和磅秤室等區域的外牆，減碳將近12噸。此循環建材也應用於台達桃園三廠及五廠的綠化區域木棧道造景，並在台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei 2022）台達「零碳社區」主題展區、以及台達基金會與海科館今年九月合作成立的「潮境珊瑚保種中心」展示推廣；亦連續兩年在「台灣設計展」亮相深受矚目，不僅打造為「永續小島」裝置藝術作品，後續移展到台達桃三廠大廳供休憩使用，今年十月更登上設計展的永續材質牆，展後移交台灣設計研究院推廣使用，進一步作為循環經濟示範，激勵更多創新做法。