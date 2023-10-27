外資賣超91億 台股短多聚光燈是「它」

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外資賣超91億 三大法人10/27賣超台股84億元

外資等三大法人周五（10/27）合計賣超台股84.46億元。包括外資與陸資賣超91.58億元；投信法人買超26.51億元；自營商自行買賣部分係賣超6,487萬元，避險部分係賣超18.74億元，合計單賣超19.38億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》萬六未破 底部待確認 這類題材熱身

台股本周在美股遭遇美債殖利率攀高與科技股業績檢視衝擊，那斯達克與費半指數都呈現震盪走低，不過，台股在官員信心喊話、護盤資金進場，走勢相對有撐，16,000點大關卡未破。台股今天以16148.13點收盤，上漲74.3點，成交量為2112.63億元，創今年5月中以來新低量，周K連2黑。生醫個股今天提前為11月生技論壇熱身，包括保瑞（6472）、生華科（6492）、訊聯基因（4160）、基亞（3176）、寶齡富錦（1760）等均收漲停。

第一金投信指出，外資賣超連動新台幣匯率走勢，不過，官股資金進場，也顯示大選前，雖有國際因素干擾，但台股仍有下檔支撐，儘管美股走勢拖累科技股表現，不過台灣半導體龍頭指標股仍樂觀看待第四季展望，近期台股資金進行換手與籌碼沈澱期，持續關注美科技股後續表現影響性，美股若再修正，觀察台股是否仍守穩萬六，一旦確認底部，也提供投資人逢低分批加碼佈局點。

第一金投信分析，產業面逢近期光電展、11月將有生技論壇等，加上生醫療法正在立法院審議等，相關產業消息面偏多，表現期待性較高，第一金投信研判，大選前政府牛肉話題與資金關注等，政策受惠股如生技、綠能、大型權值關股仍可望承接作多資金青睞，投資人可留意相關標的。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，其實從美國經濟基本面來看，第三季與第四季的變化不大，美國通膨持續走低，經濟展現韌性，勞動市場表現強勁，相較於今年初投資人擔憂將陷入衰退，如今的美國經濟幾乎已無衰退壓力。

至於庫存調整，去年下半年開始進行的次產業已陸續結束清理，半導體的庫存仍在調整，不過已接近尾聲，目前看起來終端需求仍偏保守，需要持續觀察，但依據美國消費意願仍屬強勁的情況來看，2024年的訂單應可望回歸正常水準。

就台灣的經濟而言，今年出口外銷訂單在谷底整理，不過，與AI產品相關的資通與視聽產品繼7月、8月出口連續增長後，9月出口金額增加至82.6億美元，年增率高達59.8%，預估第四季起，出口數據仍將持續向上。

（時報資訊 任珮云）

台股量縮上漲60點收復16100點 周線連2黑

美國科技股盤後大漲，帶旺亞股反彈，台股今天開高震盪，指數終場上漲60.87點，收在16134.61點；台股本週下跌306.11點，週線連2黑。法人分析，台股今天跌深反彈，但量能不足力道不強。

在市場消化好壞參半的企業財報，並密切關注中東危機之際，美股26日仍舊收黑，不過，英特爾、亞馬遜盤後股價大漲。

台股今天盤中一度漲逾120點，觸及16200點大關，加權指數終場上漲60.87點，收在16134.61點，漲幅0.38%，成交金額縮小至新台幣2112.63億元。

台積電終場上漲2元，收在533元，漲幅0.38%，鴻海下跌0.3%，聯發科跌1.96%，欣興下跌1.34%。

AI指標股中，緯創收盤上漲1.18%，廣達小漲0.25%、技嘉上揚1.51%。IC設計族群強勢，世芯-KY收盤漲5.88%、創意上漲3.86%。

國泰證券證期處協理簡伯儀接受電訪時指出，美股先前破底，但英特爾、亞馬遜等科技股盤後大漲，帶旺台股今天表現，但主要是跌深反彈，量能不足，反彈力道不強，指數空間反壓較大，而櫃買中小型股漲幅相對強，第3季財報報喜的個股短線有表現。

（中央社）