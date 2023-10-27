殯葬業龍頭龍巖推嶄新型態生前契約 力拼拉抬生前契約普及率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龍巖（5530）今（27）日宣布，首創業界，推出嶄新型態的生前契約，首創具高度規劃自主彈性生前契約選擇，每日30元60期分期輕鬆享有專業服務，提供更容易入手的契約價格，增加預算上的彈性，鼓勵客戶提前購買與規劃。

龍巖表示，近年台灣邁向少子與高齡化社會，加上過去疫情影響，民眾面對生命議題的討論已越趨正面開放，殯葬消費行為也出現改變，使得以「提前準備」為核心精神的生前契約服務近年受到重視，詢問與需求迅速成長。為此，龍巖今日(10／27)宣布推出業界首創、具高度自主規劃彈性的全新生前契約商品「圓愛」。

龍巖表示，圓愛生前契約在臨終關懷、遺體接運、設立靈堂與禮體淨身等基本四大項目外，都可另依自身需求決定是否選購其他服務，搭配最長60期分期繳款等於每日只需30元，提供更容易入手的契約價格，增加預算上的彈性，鼓勵客戶提前購買與規劃。

龍巖表示，如此一來，當需求發生時才能從容安心地由具誠信專業的生命禮儀公司協助，創造良好服務體驗，再透過和他人分享自身經驗，達到帶動整體社會生前契約觀念普及與建立的目的。

龍巖表示，隨著台灣社會邁入少子化與高齡化，許多名人如譚艾珍、季芹、張曼娟等皆曾公開談論提前準備身後事的觀念與意義，加上近年疫情改變許多民眾面對生命議題的人生態度，對生前契約服務的重視也明顯提升1，相較過往也更講究服務內容的自主規劃與預算彈性。因此，如何因應趨勢打造符合客戶需求的生前契約，藉由啟發大眾正面樂觀地面對生命議題，推動生前契約觀念的普及與落實，是龍巖身為生命產業領導品牌的重要任務。

龍巖表示，龍巖於生前契約服務領域擁有超過25年豐富經驗，不但服務據點遍佈全台並擁有全國第一的專業禮儀師證照數，更是目前台灣生前契約信託金額市佔第一的品牌。龍巖官網也能提供客戶隨時查詢相關信託資料，無論是服務專業性、透明性、便利性與品牌信任度都為產業指標，深受客戶肯定。

此外，龍巖針對圓愛也提供最長60期分期繳款服務，等於每日只需負擔30元，搭配具高度自主規劃彈性的全新契約形式，讓更多客戶能用更輕鬆和符合期待的方式，在龍巖超過30年專業生命服務經驗陪伴下，提早為自己和家人準備好最後的愛。