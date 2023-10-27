施耐德電機全新推出Galaxy VS 三相不斷電系統

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能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣佈適用於外部電池的 Galaxy VS 三相不斷電系統（UPS）從60 kW至100 kW（380V）擴增為60 kW至150 kW（380V）。隨著功率範圍的擴大，此款高效、模組化、易部署的三相不斷電系統Galaxy VS能夠為更廣泛的關鍵基礎設施和邊緣應用提供保護。

新選項包括N+1內部冗餘、用於加強保護的IP52/NEMA12套組，以及符合TAA（貿易協定法案）的模組。透過將一個多餘的電源模組用於N+1冗餘，即使在電源模組無法運行的情況下，客戶也可確保關鍵負載受到保護；並且在不增加額外佔地面積的情況下，能夠提高10倍的系統可用性。

Galaxy VS與EcoStruxure™相連，可將UPS的狀態即時傳送至智慧手機APP中，讓客戶能夠24/7全天候進行遠端監控，也滿足邊緣運算與小型資料中心對於空間的高要求。在eConversion模式下，Galaxy VS的效率可高達99%，相當於節省66%的耗電量，另可選擇搭配鋰離子電池，相較於傳統電池，可使電池壽命延長一倍，也因此Galaxy VS的總擁有成本（Total Cost of Ownership）較業界低。

施耐德電機關鍵電力暨永續部門總經理黃建棠表示：「隨著關鍵基礎設施和邊緣應用對電力及效率的需求不斷增加，Galaxy VS以及其新擴展的功率範圍能夠更好的滿足客戶和市場需求。相較於傳統不斷電系統，Galaxy VS的簡潔、容錯及模組化設計可加快部署時間並可在狹小空間中提供冗餘，為客戶節省更多工作時間、能源消耗與成本。」

Galaxy VS關鍵優勢包括：節約成本、節省佔地面積、增加儲能壽命、提高正常運行時間與易於維護、連接EcoStruxure™。

現在Galaxy VS及其新擴展的功率範圍可透過施耐德電機及其合作夥伴在台灣提供，包括適用於外部電池新型60 kW至150kW (380V)的不斷電系統。所有的Galaxy VS不斷電系統均提供啟動服務，以確保優化系統效能、品質和安全性。