金門「最危險圓環」設紅綠燈效果遭疑 三時相管制減少車流衝突

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金門「最危險」榜林圓環因交通事故案件居高不下，雖自今年9月15日起開始啟用紅綠燈號誌，但仍車禍頻傳，效果遭民眾質疑；警方表示，裝設號誌後的肇事原因多為「駕駛人不遵守環內車先行之規定而發生側撞」，為減少事故發生，經相關單位會勘及分析肇事原因後，已將該圓環紅綠燈號誌由二時相變更為三時相管制。

警方表示，位於金寧鄉的榜林圓環是串聯金門東、西半島的伯玉路在西半島之起點，圓環上有「無名英雄」紀念碑；圓環分別有伯玉路、林湖路貫穿共4個路口，加上1條林堡路，共計5個路口，車流量為地區之最。經統計該圓環去年共發生交通事故31件，今年1至8月也發生17件大、小車禍，嗣經報安會報決議在該圓環增設紅綠燈號誌，以伯玉路為主要幹道，其他3路口為支道，盼透過號誌管制，以減少交通事故發生。

不過該圓環紅綠燈自9月15日啟用後仍不時傳出車禍發生，民眾也質疑不裝還好、裝了更亂，更因上下班尖峰時段號誌秒數問題常造成大塞車，效果不彰。警方則表示目前該圓環肇事原因多為「駕駛人不遵守環內車先行之規定而發生側撞」，經縣政府觀光處邀集縣警局等相關單位會商後，決議將該圓環號誌改為三時相管制，其中伯玉路一、二段為同一時相；林湖路（環島北路方向）為一時相；林堡路與林湖路（榜林方向）為同一時相，以號誌分流方式減少車流衝突點。

警方也說明，因榜林圓環號誌已改為三時相管制，故會造成駕駛人在路口等候秒數較久。號誌管制時相改變初期，駕駛人難免不適應，故金城警分局將於下班時段加派員警守望，視車流多寡適時介入管制、疏導交通。

警方強調，交通安全極為重要，為避免交通事故之發生，而必須採取適當的交通管制手段，犧牲民眾些許等候時間，行經該圓環的駕駛人若能遵守號誌管制，必能避免交通事故的發生，以維護自身安全。