「天條」在上、破圈仍有方 幣託拉國際商升級全家點數

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正規虛擬通貨交易商要在台灣市場好好推廣，客戶實名制、KYC一定要好好把關，䙲是業界順利營運的「天條」。當前下，幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰表示，透過技術改版，更動跨APP的服務流程，與全家便利商店的升級版「便利商店點數換虛擬貨幣」服務，新使用者把全家點數兌換後，可以先驗證、暫存虛幣，直到BitoPro加密貨幣交易所的實名帳戶開戶完成，將能為用戶統一納歸在個人帳戶。

鄭光泰表示，幣託重視合法合規，BitoPro幣託交易所已完成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」，並與合作銀行簽署台幣信託契約，全額保障用戶台幣資產，更積極參與台灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會之籌備事宜。

幣託自2014年推出獨步全球的便利商店購買比特幣服務，創下世界擁有最多實體通路販售比特幣之紀錄。鄭光泰說，原先的服務流程對「新使用者」不友善，因為虛擬通貨交易的開戶有嚴格的法遵要求，常常發生已在便利商店啟動兌換流程、卻卡在交易所開戶無法完成，「更改流程，才能加快民眾『破圈』的可能！」

此外，增加便利商店點數換幣的幣別，也是BitoPro交易所在努力的部份，全球第二大穩定幣USDC發行商Circle已有台灣團隊，此次直接供貨上架升級版點數換幣服務，消費者可在比特幣、以太幣等原有之外的再一項選擇。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，透過「點數兌換虛擬貨幣」成為全家用戶的消費者，使用黏度和消費金額都以倍數高於一般消費者。目前只有全家任何發行點數的品牌或商家的點數，可以兌換虛幣，不能用虛幣兌換便利商店點數。

至於如何兌換最划算？幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，虛擬貨幣的價格波動率高於傳統金融商品，使用點數換幣服務不須支付任何手續費，民眾運用在便利商店消費所獲得的Fa點回饋，便能兌換成主流虛擬貨幣。