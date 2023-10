AI萃取約翰藍儂原音 披頭四最後一曲11／2發行

「披頭四樂團」健在成員保羅麥卡尼和林哥史達26日透露,在AI人工智慧協助下,備受期待的披頭四「新曲」Now And Then將於11月2日發行。

法新社報導,這首Now And Then最初是已故成員約翰藍儂(John Lennon)創作、演唱,後來其他成員持續參與創作,在離最初錄製近50年後,終於由保羅麥卡尼(Paul McCartney)、林哥史達(Ringo Starr)加上AI協助下完成。

現年81歲的保羅麥卡尼6月時即已宣布這首單曲將發行,宣傳預告中將此首稱作「披頭四最後一曲」。

Now And Then將於11月2日發行,並於次日推出音樂MV,共同發行單位包括以行銷披頭四相關事務聞名的蘋果音樂公司(Apple Corps)、Capitol唱片公司和環球音樂集團旗下的UMe唱片。

由墨瑞(Oliver Murray)編導的一部12分鐘紀錄片,也將在當晚於YouTube首映,隨後並由保羅麥卡尼和林哥史達發表評論。墨瑞曾在2022年執導滾石樂團(The Rolling Stones)的傳記迷你劇。

Now And Then是約翰藍儂於1970年代末在紐約的家中錄製,其中也有鋼琴樂的部分。

這首單曲製作時,還與電影「魔戒」導演彼得傑克森(Peter Jackson)合作,以AI將約翰藍儂的聲音與鋼琴和弦分離。彼得傑克森也是2021年紀錄片「披頭四:歸來」(The Beatles: Get Back)的導演。

保羅麥卡尼在宣布單曲發行日的評論裡說「這裡有約翰藍儂的聲音,極其清晰透徹」「這讓人非常激動,我們都能感受,這是真正的披頭四錄音」。

「到了2023年還在做披頭四音樂,並即將發行一首大家沒聽過的新歌,我認為這是一件令人興奮的事。」

保羅麥卡尼和林哥史達去年完成了這首單曲,曲中也有已故成員喬治哈里森(George Harrison)於1995年錄製的電吉他和原聲吉他。

在洛杉磯Capitol錄音室錄製時,曲中再添加林哥史達的鼓聲,以及貝斯、鋼琴還有保羅麥卡尼的滑音吉他獨奏(受喬治哈里森啟發)與更多和聲。

林哥史達還說「我們從沒如此幾近讓(約翰藍儂)回到錄音室,所有人都非常激動。」

「就像約翰藍儂也在場一樣,你懂的,這真是令人驚奇。」

由約翰藍儂、保羅麥卡尼、林哥史達、喬治哈里森組成的披頭四樂團(Beatles)曾瘋迷全球,1970年解散單飛後即未再聚首。

約翰藍儂1980年在紐約遭槍擊過世,年僅40歲;喬治哈里森2001年因肺癌去世,享年58歲。

約翰藍儂去世前一年為保羅麥卡尼錄製一捲錄音帶,Now And Then便是其中幾首單曲之一。約翰藍儂的遺孀小野洋子後來在1994年將曲子送給保羅麥卡尼。

另外兩首歌Free As A Bird和Real Love由製作人林恩(Jeff Lynne)打理,並於1995年和1996年發行。林恩是知名的電光交響樂團(ELO)創始成員,也榮登搖滾名人堂。

法新社指出之前也曾有人想發行Now And Then,但因錄音帶的背景噪音無法克服而放棄,如今靠AI實現。

儘管在音樂中應用AI引發爭議,有人譴責濫用版權、也有人讚揚AI的功能,保羅麥卡尼今年稍早仍說,AI的使用「有點恐怖,但令人興奮,因為它是未來」。

Now And Then將與披頭四1962年初試啼聲的單曲Love Me Do作雙主打發行,單曲封面設計將由美國藝術家魯沙(Ed Ruscha)操刀。