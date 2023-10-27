苗縣公館鄉棗莊客家美食梅干扣肉 獲選「500盤」殊榮

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由50位評審500道菜而集結的500盤的美食大選，今年邁入第3屆，今年500盤美食大獎，苗栗縣由公館鄉的棗莊古藝庭園餐坊獲選，獲選的菜色正是客家菜標竿的「梅干扣肉」，棗莊餐坊獲選，選菜人為謝金河，在月前與一群企業主秘密到店內用餐後，推薦了棗莊的梅干扣肉。苗栗縣長鍾東錦27日親自前往頒發祝賀中堂，並試吃梅干扣肉，當場大聲說讚。

位在公館鄉美麗客庄田園中的棗莊古藝庭園餐坊，是在2003年春由一群志同道合的朋友，商議成立一個古物陳列館，把4、50年代的客庄古物做詳細的展示與解說，讓年輕一代能知道先人的智慧，並能珍惜地球資源。

隨後棗莊開始兼營客家餐與創意紅棗料理，業者利用公館鄉最知名的農特產品紅棗、酸菜系列中的梅干菜等，做成多種客家料理，其中梅干扣肉搭配紅棗饅頭，成為店家招牌菜，許多遊客前來都會指名要吃梅干扣肉。

月前，今周刊社長謝金河與一群董事長組成的美食團，低調現身棗莊餐廳，點了包括有梅干扣肉、脆皮豬腳、紅棗雞湯等8菜1湯組成的合菜，結果吃完，謝金河選菜選中梅干扣肉，並入選500盤美食大獎。謝金河對這道梅干扣肉的評語是「梅干菜爽口，豬肉不膩，是他吃過最好吃的一家」。

苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，民以食為天，現代人出遊喜好嚐遍美食，手機查詢都是以美食為優先，第三屆500盤苗栗縣獲選的餐廳是公館鄉棗莊古藝庭園膳坊的「梅干扣肉」，歡迎遊客用美食開啟苗栗之旅。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣是傳統的客家大縣，獲選的梅干扣肉更是一道具代表性的客家菜之一，觀光結合美食是目前旅遊的一種新趨勢，苗栗有許多隱藏版的美食等著大家來品嚐。