穩懋Q3終結連三季虧損 估Q4營收季增逾10％

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砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第三季自結稅後純益3,400萬元，終結連三季虧損，毛利率22.1％也寫下今年新高。總管理處總經理陳舜平指出，Cellular （蜂窩網絡）PA營收顯著成長、Optical（光學）表現也優於預期，估第四季營收將較前季成長low-teens百分比（11％～13％），毛利率則落在約mid-twenties（25％上下）水準，產能利用率亦可望進一步拉升。

穩懋第三季業績顯著回暖，單季營收41.65億元，季增6％、年增7％，受惠產能利用率自前季的40％回升至50％，加上在產品組合方面也略優於先前預估，帶動其單季自結稅後純益達3,400萬元、每股稅後純益（EPS）0.08元，正式轉虧為盈；而毛利率也自第二季的20.1％上升到22.1％，為今年單季新高，營業淨利率則自上一季的-4.3％，大幅躍升至1.7％。

陳舜平指出，第三季原先就是高階智慧型手機新機發表季節，客戶拉貨如預期展開下Cellular PA營收較前季顯著成長，而隨大陸智慧型手機庫存逐漸恢復至健康的水位、下半年多款新機發表的需求帶動，大陸客戶第三季動能也較第二季進一步放大，Cellular PA目前已重回正常需求模式，公司也首度鬆口現階段急單比例已不會那麼高。

就產品組合觀察，今年第三季Cellular占比45％～50％；Infra.（基礎建設）約20％～25％，Wi-Fi約10％～15％，其他則占約18％。

展望第四季，公司分析，Cellular PA方面，第三季為歐美客戶出貨高峰，而第四季則以大陸客戶成長幅度較大，目前而言大陸Cellular PA約占穩懋該產品營收約2～3成比例，故評估第四季Cellular PA仍有望持續成長，基礎建設及光學也不會太差，Wi-Fi則因備貨高峰已過，可能會再小幅拉回。