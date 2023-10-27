SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

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【旺得富理財網 李宗莉】本周最新SCFI出爐，運價不僅連3紅，更大漲94.94點至1012.6點，一舉收復千點大關，單周漲幅來到兩位數達10.35%。

除船商控艙穩價策略奏效，11月歐洲線運價順利調漲、雙11買氣催動也是主因，而在貨櫃大哥長榮部分，外資、投信連3買，市場推估下周五（11/3）第3季季報將出爐，獲利可期，吸引法人提前卡位。

赫伯羅特、達飛日前已宣布，11月起調高歐洲線運價，每FEU（40呎櫃）漲至1400~1600美元，較目前的現貨行情漲幅翻倍，且長榮、陽明均將順勢跟進，替第4季的傳統淡季送暖。

雖2024年海運市場挑戰與變數仍大，但近期受大陸雙11、歐美感恩節、耶誕節等重要節日催動，買氣開始增溫，本季有機會在購物需求刺激下，帶動運價持續上攻，加上第4季船貨雙方開始洽商歐洲線等長途航線的年度新約，船商自然更加積極拱價，爭取籌碼，塑造有利氛圍。

長榮在籌碼面方面，至昨（26）日止，外資、投信連3買，合計加碼近6千張，由於外界推估長榮將在下周五公布第3季季報，不排除法人為此資金提前進駐。

股板名人秦暢秋就長榮今年獲利分析，上半年即使連2季繳交合計高達196億元的未分配盈餘稅，被吃掉的EPS高達9.26元，但扣除稅金部分後，上半年EPS仍有4.79元，第3季起營收季增，且免繳重稅，本業加匯差加業外可望達9.5~10元，全年挑戰賺進2個股本。

由於長榮目前本益比僅1.6倍，本淨比0.52倍，即使毛利率跌落神壇，但仍有20.47%。法人報告同樣認為，長榮第3季營收728億元，前3季營收2070億元，雖劣於去年同期，但優於疫情前2017~2019年各季表現，加上受惠處分長榮航與匯兌利益、低稅率等加持，第3季每股獲利有望達9元，後市不悲觀。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。