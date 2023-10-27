周俊吉長子周耕宇 接掌信義房屋董事長

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信義房屋27日召開董事會通過由信義房屋副董事長周耕宇接任董事長，即日生效；周耕宇擁科技專長，曾於美國矽谷創業，返台後自信義房屋基層做起，注重「以人為本」的理念，13年來著力人才培育、數位轉型，擔任業務主管、轉型長、副董事長資歷完整，未來將持續以創新思考，為傳統產業帶來新氣象，帶領信義房屋共創永續願景。

現年41歲的周耕宇為信義企業集團創辦人周俊吉長子，13歲出國留學，為英國劍橋大學物理系與資訊科學學士、卡內基美隆大學娛樂科技所碩士，2008年畢業後，更曾與同學們於美國矽谷創業，2年間製作了4款手機遊戲App，其中1款遊戲更由當年知名的遊戲代理商簽下代理權。

自海外歸國後，2011年周耕宇加入信義房屋第一線歷練，自基層試用業務做起，他在街頭發傳單、介紹自己，這段業務歷練，讓他設身處地的體會同仁、客戶的感受，並獲得信義房屋新人最高榮譽新秀獎、年度千萬經紀人、101年度公司業績排名Top21的榮譽。

隨後，注重「以人為本」的他進入人資部從基層幕僚做起，4年期間，他推動聚英專案，招聘國立大學以上畢業的新人，培育為業務主管，提升人才品質，以及「5＋5工作鑑賞期」專案，讓業務新人到職第30天時，經區主管面談確認新人的留任想法，新人可以選擇領取第一個月的薪資5萬加轉職金5萬離開公司或是繼續努力，專案也延續至今，獲得年輕人認同而加入信義房屋，據統計有近9成的工作者留任。

人資部的歷練，讓周耕宇對於人才的成長與培育，以及互動關懷上特別重視，無論擔任業務區主管、轉型辦公室主管都與同仁建立良好互動，擔任業七區區主管期間，培育2名店長接店、14名新人轉正，其中1名新人獲新秀獎，為9年內首名新秀獎培育成功，在疫情經營困難期間更屬不易。擔任轉型辦公室主管期間，透過專案會議機制，與多位高階主管建立起良好的互動默契，同時更積極培育同仁，提升專案能力鼓勵主動提案。

此外，2018年，他成立信義房屋數據應用發展部，為數位創新奠定良好基礎，2020年，偕同麥肯錫管理顧問公司協助信義房屋數位轉型，並陸續推出多個數位產品，包括MA計畫招募質優人才成為轉動房地產科技的生力軍，AI智能配案讓同仁與客戶提升買賣屋效率，上線後帶看量與斡要量皆提升2倍以上。

13年來，周耕宇在集團內經歷信義房屋數據應用發展部協理、信義房屋仲介業務部協理，並為信義房屋副董事長與數位轉型基地轉型長，歷練完整。

周耕宇表示，未來將持續在企業倫理的核心基礎下，兼顧同仁、客戶、股東、環境、社會、供應商六大利害關係人的權益，包括2030年信義房屋淨零排放目標、永續門市、馬來西亞零碳島、觀光旅遊事業等永續作為持續穩健進行，提供客戶更優質服務，共創永續好生活。