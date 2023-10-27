台韓合製影集「不如海邊吹吹風」 盡收金門風光

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台韓合製影集「不如海邊吹吹風」靈感源自韓劇「海岸村恰恰恰」等劇，將拍下金門風光，演員郭雪芙、新加坡演員洪慧芳等人今天開鏡。洪慧芳表示，很開心留下許多第一次。

「不如海邊吹吹風」由中影、大川大立、韓國CJ ENM Hong Kong（簡稱CJ ENM HK）攜手合製，靈感源自韓劇「頂級巨星柳白」、「海岸村恰恰恰」與「我們的藍調時光」海島三部曲，由楊鴻志總監製，並由何潤東執導。

劇情藉海島生活的人物遇到的人生課題，帶出角色間的情感糾葛與生活的酸甜苦澀，畫面結合金門閩南式古厝與洋樓，高粱田、沙灘海景的美景，還有懷舊金曲與當地菜餚，打造充滿台灣小島風情的浪滿喜劇。

導演何潤東率領演員郭雪芙、林柏叡、洪慧芳、王晴等人出席在金門的開鏡儀式。何潤東表示，要用充滿新鮮感的視角看金門是和過去不同的經驗，希望讓觀眾在苦悶生活獲得撫慰。

郭雪芙劇中飾演民宿主人，跟洪慧芳相依為命並跟陳柏霖有感情戲。郭雪芙表示，近日已經在實境節目「實習」完畢，雖然實境跟拍戲不同，會全心投入角色。洪慧芳為此劇將來台拍攝3個月，她興奮表示，這是第一次在台灣開工、第一次到金門、第一次演奶奶，「好多第一次都獻給這個劇組了。」

王晴現實中是金門人，她說，「不如海邊吹吹風」是第一部描寫金門風情的台灣影集，劇中細膩描述金門人的生活，也刻畫小人物的情感，希望讓觀眾看到不一樣的金門。