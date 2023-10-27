面板新兵到！創為精密11／2上櫃審議

櫃買中心預計11月2日審議觸控面板廠創為精密（6899）上櫃案，創為精密主要從事電阻式及投射式電容觸控面板等產品之研發、製造與銷售，董事長為趙書華，推薦證券商係凱基證券及群益金鼎證券，申請時資本額3.86億元。
創為精密111年度營收為14.12億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為2.01億元，每股稅後純益（EPS）5.15元；112年上半年度營收為5.35億元，歸屬於母公司業主之稅後純益8,589萬元，EPS則為2.22元。
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櫃買中心預計11月2日審議觸控面板廠創為精密（6899）上櫃案，創為精密主要從事電阻式及投射式電容觸控面板等產品之研發、製造與銷售，董事長為趙書華，推薦證券商係凱基證券及群益金鼎證券，申請時資本額3.86億元。
創為精密111年度營收為14.12億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為2.01億元，每股稅後純益（EPS）5.15元；112年上半年度營收為5.35億元，歸屬於母公司業主之稅後純益8,589萬元，EPS則為2.22元。
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