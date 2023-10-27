「創意台中」結合鐵道217 邀民周末舉杯喝咖啡

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台中市文化局主辦「創意台中」活動邁入第13年，今年持續結合「鐵道217」活動，27日於綠空鐵道登場，在樂團浪漫的演唱聲中，宣告活動正式展開，現場以露營車打造戶外休閒露營場景，活動中大家手沖咖啡、細細品嚐，享受慢活精神，將幸福儀式感融入活動氛圍。

台中市文化局副局長曾能汀說，串連車站前後站進行都市縫合，讓鐵路高架化，並保留原有鐵道21.7公里，作為民眾休憩空間，「創意台中」活動在綠空鐵道辦了3年，今年規畫主題「幸福台中儀式感」透過活動要讓民眾感受城市幸福氛圍，過好每一天的「幸福儀式感」。

曾能汀指出，這次「創意台中」活動，即日起橫跨2個周末到11月5日止，除規畫5大主題展間，還有4大文創市集，另4場DIY美學體驗、彩繪塗鴉、萬聖節活動、咖啡日、野餐日、16場音樂表演等，就是生活儀式感的具體展現。

活動也邀請台中的年輕藝術家及產業，展現創意作品；近來綠空鐵道的燈桿上出現「鳥巢」，新的地景藝術來自專職藝術家彭譯毅的創作，彭指出，有一次他走在街道上，眼前1座鳥巢掉落眼前、鳥飛走，激發他靈感，便用夯土技術來製作「鳥巢」，作品命名為「窩」。

「創意台中」另結合9位設計師及TCOD台中原創者，逾40個文創品牌，5大主題展間有11個主題，包括，審計新村、范特喜聚落等，即「打開房間看創意」的創意主題展間，5座戶外裝置，開放大家探索，讓民眾一次看見台中的文創力。