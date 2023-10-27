下屆全運會雲林接辦 主場館在虎尾將於12月發包新建

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2年舉辦一次的全國運動會本屆26日在台南市閉幕，下屆2025年將由雲林縣主辦，籌備工作緊鑼密鼓展開，雲林縣將在虎尾高鐵特定區新建一處容納1萬5000人的國際等級田徑場，將於12月開工，縣府工務處日前辦理第一次招標因未達3家流標，不過預料應該能順利發包。

雲林縣長張麗善26日從台南市長黃偉哲之手接下全運會會旗，這是雲林縣睽違20年第二度主辦，2025年的主場館將在虎尾高鐵特定區的建成路、永興路口一塊10公頃土地新建符合國際級比賽的田徑場，暫名為虎尾高鐵運動園區。

虎尾高鐵運動園區造價原預估12.4億多元，因營建物調上漲8％至9％，停車場、籃球場、周邊景觀未一併設計，縣府工務處接手辦理發現經費短缺3億多元，縣長張麗善當面向行政院長陳建仁陳情，盼教育部補助。

工務處長汪令堯表示，虎尾高鐵運動園區總預算為15.44億，設計書圖已於9月下旬辦理公開閱覽，24日第一次開標未達3家投標之故流標，目前有一家有興建田徑場館經驗的廠商表達意願。

汪令堯表示，預計12月開工，600天的工期有點趕，因部分設施須國際標準認證，所以會採分段驗收、測試、分段認證，全體完工時剛好可以啟用，為避免萬一，也要有備案場館。

2025年全運會訂於10月18日至23日在雲林縣舉行，將辦理33個運動種類競賽，包括街舞等4個自選項目。屆時需要41個競賽場地，其中33個場館位於雲林縣。