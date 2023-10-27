112年Q3中市經濟指標蟬聯9項奪冠 購物節登場接棒振興經濟

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經濟部最新統計數據出爐，台中市今年第三季再以9項經濟指標奪冠，包括商業登記、公司登記、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數，以及投資台灣三大方案家數等，尤其商業登記特別亮眼，不論家數或資本額，均勇奪第一。

據市府統計，從108年第4季起，台中市已連續16季經濟指標奪冠，更連續6季有超過9項指標奪冠，市長盧秀燕施政滿意度，也受到TVBS、天下、遠見、台灣世界新聞傳播協會，以及今周刊等民調的肯定，榮登台中首位五星市長。

經發局長張峯源表示，今年全台的製造業雖受全球終端需求疲弱、產業鏈持續調整庫存等衝擊，但內需產業如零售、餐飲等受惠百貨周年慶高峰，以及國慶連假出遊商機帶旺消費動能，營業額屢創新高。

張局長指出，台中相較去年同期，商業登記家數成長4,872家，成長率約3.85％，商業登記資本額成長10.96億元，公司登記家數成長3,807家。

面對景氣挑戰，台中市府今年特別推出「振興三部曲」照顧庶民經濟，結合物調券發放、台中鍋烤節、台中購物節等活動，打造慶典商機，而國慶假期也吸引51萬人次來台中朝聖，高鐵台中站旅運人次，更創下通車以來單日最高紀錄。

延續這波熱潮，10月26日台中購物節正式登場，總獎金逾2.5億元，並搭配發放第3波物調券，吸引全國民眾到台中消費抽大獎，整體消費加乘效果值得期待。

經發局表示，台中擁有吸納中部五縣市消費人口的核心區位，隨著台中人口一舉突破284萬，百貨零售業者持續看好台中前景，繼東區三井LaLaport購物中心5月開幕，受到各界期待的「DON DON DONKI」也將在11月進軍台中老虎城購物中心。

位於七期、中南部規模最大的「誠品生活480」也力拚今年底營運，未來還會有漢神洲際百貨、高鐵娛樂購物城陸續開幕。

此外，相中台中產業聚落及交通優勢，企業也鎖定台中商辦拓展中部旗艦據點，如晶片微影設備龍頭艾司摩爾（ASML），即在七期商辦規劃3,000坪，做為中部地區營運總部。

根據內政部統計數據顯示，台中市今年1至8月核發建照總樓地板面積達392萬平方公尺，其中，辦公類核發建照總樓地板面積，相較去年同期成長33萬平方公尺，兩項營建數據都是六都第一。

經發局表示，台中製造業者以出口為導向，為符合國際客戶低碳製程要求，及因應少子化缺工困境，產業持續朝智慧化升級投資。根據經濟部投資台灣事務所統計，自108年至今年10月23日，經濟部投資台灣三大方案核定台中家數285家全國第一。

另外，自109年至今年9月，新登記工廠家數累計達4,647家，在市府積極輔導工廠合法化的努力下，自110年6月「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布至今年10月25日止，台中目前已核定13家用地計畫書，展現全國第一的高效率。

近期傳出台中巨蛋孵蛋有望，加上台中國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心工程也都在如期進行，市府未來將持續完善整體投資環境，推動重大建設，為市民打造安居樂業的宜居幸福城市。（台中市經濟發展局廣告）