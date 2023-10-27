日立能源攜創新方案參展2023國際智慧能源周 大秀風光電實績及數位方案

Hitachi Energy台灣日立永續能源在此次2023 Energy Taiwan台灣國際智慧能源周帶來了全球領先的電網連接方案及數位化技術，為離岸風電/太陽光電的規模化發展及加速能源轉型的進程提供重要技術支撐，行政院鄭文燦副院長、經濟部王美花部長特別蒞臨參觀攤位。日立能源在離岸風電領域擁有超過40年的經驗累積，並通過攜手客戶與合作夥伴，在全球參與建設了多項創紀錄的離岸風電專案。日立能源展示了基於電力電子技術的高壓直流傳輸（HVDC），已成功將超過150GW的裝機容量接入到電力系統當中，包括不久前實現全球最大的海上風電場-英國DoggerBank專案，説明再生能源高效地輸送至陸上電網。預製式模組化海上變電站是此次的重要展示，此電網連接解決方案説明海上變電站平台的上半部縮減30%的建築面積並減輕20%的重量，同時憑藉其便於運輸和現場安裝調試的優勢，顯著降低了海上風力發電的成本和營運費用。與國產化夥伴合作的WindSTAR™風機變壓器已成功應用於台灣離岸風場。此外，靜態同步虛功補償系統（STATCOM），能夠提升電力傳輸能力，已成功裝置在台電離岸風電一期的陸上變電站，未來將安裝在台電離岸二期，隨著越來越多的風電併網，構建更強韌的電力系統，提升電網穩定性。

現場亮點模型展示貨櫃型氣體絕緣開關(IGA)，是在傳統的GIS設備基礎上，增加了集合式貨櫃、輔助設備及第三方配電/監控設備等，為一體的集成式解決方案。貨櫃型GIS所有設備均可在廠內提前安裝調試並整體發貨到案場，適合移動式變電站、偏遠地區用電、變電站改造升級。整體IGA優勢佔地面積小、交貨週期快、節省土建成本、IGA土建費用比傳統GIS專案節省20%、比傳統AIS專案節省35%，簡易的現場安裝，為客戶帶來成本及時間上的最大收益。

在數位化領域，日立能源擁有一系列可應用於離岸風電、太陽光電領域的數位化及智慧解決方案。SCADA離岸風電系統監控系統，提高風電生產和管理效率，已應用於沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。Lumada APM是先進的數位解決方案和服務，可通過對各類運行數據的收集創造價值，對關鍵資產的健康狀態進行預知性管理，大幅減少因故障或意外斷電造成的經濟損失，可用於電力、再生能源、工業與軌道交通等市場。而TXpert™生態系統可為變壓器及電網的維運提供基於大數據的智慧決策，實現變壓器的數位化運行。

此次三天展期，日立永續能源圍繞「建構潔淨能源系統，共享永續美好未來」為主題，展示離岸風電實績為沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場，總裝置容量為 900 MW，是台灣目前規模最大、也是台灣第一座海上變電站。太陽光電實績則是向陽集團在嘉義的漁電共生案場，日立永續能源建置全台最大裝置容量312 MW光電升壓站，供應預裝式貨櫃型整體方案（pre-fabricated substations），包含高壓絕緣開關設備、變壓器、Power SCADA及保護協調系統，向陽集團陳貴光董事長親自出席參觀。結合8場攤位主題技術分享，絡繹不絕的人潮，顯示日立能源在風電、太陽光電及能源轉型中全球領先實力。