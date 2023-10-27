入主推特滿周年 馬斯克談X新產品：挑戰這2大平台

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【時報編譯柯婉琇】彭博報導，前身為「推特」（Twitter）的社群媒體網站X老闆馬斯克向員工表示，公司將開發新產品挑戰影片分享平台YouTube和全球最大商務社群平台LinkedIn。

X內部知情人士透露，X周四為馬斯克收購推特滿周年舉辦了一場全員參與的會議。馬斯克和執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）在會議上直接點名這兩個網站，並提到了一項深具雄心的計畫，即創建能與Cision旗下美通社（PR Newswire）匹敵的新聞服務平台「XWire」。

消息人士表示，這是馬斯克和雅克里諾第一次一起對整個公司發表談話。

去年的10月27日，全球首富馬斯克完成了以440億美元收購推特並將其私有化的交易。在入主推特後，他隨即開除了該社群平台大部分高層並展開大規模裁員，這同時也引爆了辭職潮。廣告商也紛紛撤離，迄今仍無意回流。

雖然馬斯克和雅克里諾宣稱X平台的用戶數突破5億大關，且用戶在平台上停留的時間創下紀錄。但根據一些第三方的估算，該平台的登入人數較去年同期減少。

目前尚不清楚X劍指YouTube、LinkedIn和美通社的競爭產品是什麼樣貌，該公司高層亦沒有提供太多細節。

彭博報導，在發給員工的聯名內部備忘錄中，馬斯克和雅克里諾表示，該公司現在已經蓄勢待發，並稱該平台「在短短12個月內實現了十年的創新」。公司高層並提到了X在發展支付業務方面的計畫，稱金融工具將為人們和企業提供更多機會。