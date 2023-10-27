期盼打造信託多元宇宙【信託有愛 徵影活動】進入最後徵件階段！

影像不只可以用來記錄生活日常，還能向大眾傳遞信念，增強你我連結。為此第二屆【信託有愛 徵影活動】自7月1日開始徵件，廣邀大專院校青年朋友拍攝3分鐘內創意短片，一同宣傳信託價值，執行委員會自開學後偕同業師進入校園宣傳活動辦法，期盼同學拍攝出創意影片一同打造「信託的多元宇宙」。

第一銀行業師吳沛軒表示透過安養信託機制，能夠保全自己的退休金及不動產等資產，並利用信託專款專用的功能，實支實付醫療費用及安養院費用，讓生活更有保障。接者以古羅馬凱薩大帝寫遺囑的故事帶出傳承信託也是很棒的理財工具，不僅能依契約量身訂做，更能貫徹委託人意志、明確分配權利，以此避免家族紛爭及降低經營風險。第一銀行業師廖倩涵則提到信託其實跟生活息息相關，像是同學們常常用到的悠遊卡或是iCASH卡都是信託的一種應用，民眾存入悠遊卡的錢會被放到銀行的信託專戶，當刷卡時再從專戶中提領，最重要的是若銀行倒閉也不用擔心錢拿不回來。

臺灣銀行業師高雅琦延續信託基礎概念，介紹信託的四大好處，包括委託公正第三方銀行擔任受託人、資產專款專用避免被第三人覬覦、提早規劃避免憾事發生時措手不及和最後能夠指定信託監察人替信託財產把關。接著透過兩個實際案例故事讓同學了解「安養信託」不僅能夠保障高齡者或身障者的財產，還能降低照顧者的身心負擔，對於老老照護的時代可謂是救命稻草。華南銀行業師黃堂軒指出信託其實就是一種資產的分割與保存，以安養信託為例，大部分的人都不清楚自己到哪一天會出現失智的症狀，若能及時運用安養信託的機制，不但能擁有財產的掌控權，讓退休生活有尊嚴，還能避免財產遭親友挪用甚至是被親生子女揮霍。

合作金庫銀行業師王柏翔以韓劇為例，故事中描述一對兄弟，哥哥為身心障礙者，弟弟的存在就是為了要照顧哥哥，即便弟弟有著清秀五官和靈活應變能力，卻因為自閉症的哥哥使得他要放棄一般人享有的權利，此時「安養信託」就能夠起到很大的功效，安養信託可以降低高齡長者或是身心障礙財產被詐騙、盜用、挪用的機率降低，讓生活保障有所依靠同時減低身旁照顧者的負擔。台北富邦銀行業師王婷怡以退休醫生半年被詐騙6千萬為例，告知同學們「高齡者」安養信託同樣重要，並點出三項優點，第一是「專戶管理，防盜領」透過設置信託專戶防止財產被盜領，二為「監察機制，防盜用」，讓信託監察人成為第二道防線，最後則是「樂齡關懷，防詐騙」，定期定額給付生活費和關懷高齡者，透過三道防線守護自身財產與晚年生活。

臺灣中小企業銀行業師李浩鈞則以「老人住老屋」相關數據點出臺灣高齡社會和房屋高齡化等問題，對於體力衰老的老人來說在沒有電梯的老舊公寓上下樓梯都是苦差事，此外這些老屋也缺乏消防系統與耐震功能，對於住戶來說是一大隱憂，此時透過「不動產信託結合都更危老」將土地與資金交給公正第三方的銀行來信託管理，提升資金運用的透明度，讓整個興建過程安全透明，最後在房屋興建完成後經由信託契約將房子分配給受益人，最終解決老人住老屋的社會問題，使得「老有所養，幸福安老」。

在短短一個月內執行委員會辦理13場校園說明會、深入12所校園，透過業師們深入淺出的介紹，相信同學們對於信託與策略單有更進一步的理解，也期待同學們最終產出的創意影片。參與校巡合作學校包含：元智大學、明新科技大學、真理大學、致理科技大學、世新大學、德明財經科技大學、嶺東科技大學、銘傳大學、國立臺灣藝術大學、文化大學、玄奘大學、龍華科技大學。

工商時報主辦第二屆【信託有愛 徵影活動】徵件進入最後階段，徵選3分鐘內創意短片，活動設置豐厚獎項並免報名費用，徵件截止至11/13截止，歡迎各大專院校青年學子報名參加，詳情可洽活動官網。