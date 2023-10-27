《百貨股》統一超OPEN POINT圈粉1700萬 勇奪玉山獎最佳人氣品牌

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN致力經營OPEN POINT生態圈，持續跨海內外、跨產業、跨通路結盟，以零售X數位X體驗，開創具國際視野的會員生態系，目前OPEN POINT會員數近1700萬名，榮獲國家品牌玉山獎肯定，勇奪最佳人氣品牌獎最高榮耀。

7-ELEVEN自2014年深耕OPEN POINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，創新推動「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付即累點機制」、「點數跨通路當現金花」「點數折抵代收帳單」、「APP捐款與捐點雙勸募機制」、「跨境旅遊集點」等領先服務，更於2020年跳脫框架、革新點數價值，推動1點等同1元、甚至大於1元價值，還能跨通路當現金花，方便會員認知與使用，持續藉由數位力解決消費者不同通路消費需申請各種會員帳戶、累積各種點數、費時熟悉各種點數使用辦法、點數使用限制多、想捐款無現金、海外集點在台無法使用…等痛點，貼近時下生活需求，深入會員食、衣、住、行、育、樂場域。

統一超表示，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即將邁入10週年，持續跨海內外、跨產業、跨通路結盟，以零售X數位X體驗，持續創新、精業、整合服務，與全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店共創共好，更與日本知名點數生態圈合作、跨海促成台日旅遊經濟發展，開創具國際視野的會員生態系，目前OPEN POINT會員數近1700萬名！

7-ELEVEN更為全台首家轉投資電子票證、電子支付的零售業者，提供icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等多元非現金支付工具滿足便利生活需求，更成為OPEN POINT生態圈跨通路擴大服務場景的模式之一，更積極與海內外知名企業、人氣品牌結盟，規畫「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」等多元豐富合作模式，同時提供多元媒體資源、會員流量與數據、點數價值等差異化服務，提供全方位合作方案讓結盟夥伴從無到有、加速經營會員經濟，讓生態系內的合作夥伴們可以互相換粉、養粉、寵粉，共創永續、繁榮的會員共伴經濟。