掛號「一號難求」、病床不夠桃議員為民求援 市府這樣回

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市是六都之中尚未規畫成立市立醫院，市長張善政曾說對前市府沒規畫感到匪夷所思，今天衛生局舉行工作報告，無論藍、綠議員都相當關心進度，直呼以前是床位1位難求，現在已變成掛號1號難求，人口攀升快速連要看醫生都很難。衛生局長劉宜廉回應，目前已盤點出19處用地可選址，評估時間約需1年，會邀集專家學者共同研議。

市議員葉明月批評，桃園自升格以來有8年的時間都在空轉，導致現在醫療資源嚴重落後，現在等床位都要等7、8天，即便沒辦法馬上改善這個問題，但希望市府能重視，趕緊規畫市立醫院，否則未來3年還是會繼續打轉。市議員鄭淑方、陳韋曄也替楊梅區、平鎮區爭取，盼市立醫院選址於南區，否則醫療資源都只集中在北區。

「現在根本是掛號1號難求！」市議員黃婉如批評，不只是病床不足，連醫生量能也不夠，醫院急、門診場場額滿，醫療短缺的狀況令人恐懼。黃婉如還提及，偏鄉地區復興區預計設立小型市立醫院，目前只有規畫22床真的不夠，對此市議員陳瑛也感嘆，遺憾的是經常會來不及急救，雖然已經有簡易醫療站，但沒辦法做更精確的診斷，有些人甚至在送下山的途中死亡，盼能趕緊成立小型醫院，但目前選址在區公所，她認為該空間及地理位置不太適合。

衛生局長劉宜廉表示，已研擬設置市立醫院的可行性，目前都發局已提出19個地點，分布在中壢、八德、平鎮、大溪、楊梅及新屋，其中最多的區域為中壢區有9處，其次為楊梅區有3處，平鎮區、八德區及大溪區則各有2處，新屋區則有1處。未來將會邀集專家學者共同討論研議，就當地醫療需求、人力、交通便利性做評估，選址時間約需要1年，後續將進行都市計畫地目變更。