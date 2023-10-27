油價上漲、大陸長假前拉貨效應　長興9月獲利年增101.03％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠大陸十一長假前備貨需求，以及油價上漲的拉貨效應，長興（1717）自結9月份稅前盈餘3.2億元，年增101.03％，每股稅前盈餘0.27元；累計前三季稅前盈餘15.99億元，年減45％，每股稅前盈餘1.36元。

長興認為，整體而言，客戶庫存調整已逐漸回到健康水位，出貨量穩定攀升，營運已逐步自底部回升，維持下半年優於上半年的期待。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，PCB相關電子材料有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共24個，全球銷售據點共36個，產品行銷全球65國；除在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用，深耕材料產業。

長興9月合成樹脂、特用材料、乾膜光阻出貨量皆較上月增加，惟精密機械部門出貨不及上月，9月營收39.16億元，與上月相當，並較去年同期成長2.90％；營業利益較去年同期成長86.96％至2.67億元，稅前盈餘3.2億元，年增101.03％。

長興指出，油價上漲的預期帶動客戶拉貨動能，加上傳統旺季效應，第三季營運表現再較第二季躍升。不過終端需求未明顯加溫之前，公司仍保守看待第四季景氣，謹慎因應。