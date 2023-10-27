蝦皮購物雙11檔期 主打每人11張0元免運券

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蝦皮購物今年雙11檔期，誓主打霸氣豪灑每人11張全站0元起免運券。

蝦皮引用2023台灣網路使用報告統計 ，「免運費」仍是吸引消費者使用網路購物的最大誘因，蝦皮購物除推出週三免運日外，今年再打造免運訂閱制服務「蝦拼Plus」，推出4個月訂戶人數即成長超過10倍。

另外，蝦皮購物獨家邀請雄獅旅遊送出豪華旅遊大獎，用戶參加任務，下單滿額1萬元有機會抽中「挪威奮進號雙人基隆-那霸4日郵輪行」旅遊金兌換券。受疫情爆發影響，國際郵輪業者直到今年3月才再次回到台灣市場。據交通部預估，今年年底前進出港的郵輪旅客數有望恢復至疫情前最高峰的5成。

蝦皮購物豐富的免運優惠廣受用戶喜愛，今年6月起蝦皮購物開放全新免運訂閱制服務「蝦拼Plus」至全台使用後，月付39元即享無限次滿額免運的划算方案，帶動訂閱人數彈跳10倍，訂閱會員平均每月下單高達7次，且會員等級多為白金蝦及金蝦，白金蝦佔比更高達40％。

針對尚未使用「蝦拼Plus」服務的用戶，蝦皮推出30天訂閱方案最低1元的首期優惠，以及限量599元現折100元優惠券；既有用戶則再加碼送下單滿899元享10％蝦幣回饋優惠券，以及滿 499元享8％ 蝦幣回饋優惠券，有望再替雙11買氣衝上一波新高峰。