碳交所開CBAM政策與法規課程 解碼國際碳關稅

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為協助出口商因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM），臺灣碳權交易所、中山大學碳權研究與服務中心與臺灣證券交易所，特別針對第一波受衝擊的鋼鐵、水泥、鋁、肥料及電力業，25日開辦「CBAM政策與法規」課程。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自10月已開始申報產品碳排放資訊，導致許多台灣出口商都產生碳焦慮。

為此，相關單位舉行「CBAM政策與法規」課程，由中山大學碳權研究與服務中心組長佘健源主講，旨在協助企業提前規劃應對措施，以因應2026年CBAM的正式實施。

課程首先從背景說明歐盟碳排放交易系統（EU ETS）。EU ETS屬於總量管制與排放交易機制，先設定溫室氣體排放總量，再將排放配額分配給各組織，組織可至市場交易排放額度，該機制與台灣即將實行的自願性碳交易機制不同。

佘健源解釋，CBAM申報需於每年5月31日前提交上一年申報內容，首次正式申報將於2027年開始，主要申報項目包含前一年每項貨物的進口數量、該貨品的內含溫室氣體總排放量、原產國所支付之碳定價與該貨品現於EU ETS的免費配額，以及驗證報告副本。

佘健源也特別說明在產品內含碳排放量的計算中，台灣主要出口的產品，如鋼鐵、鋁，只需計算生產直接排放量，螺絲螺帽業者則需再加上原料的內含碳排放量，以此幫助業者們釐清CBAM法規中許多複雜的規定與政策。

課程最後佘健源也提醒業者在CBAM憑證的繳交、罰則與過渡期所須注意的相關事項。

此次課程吸引了近百位學員報名，其中半數以上由南台灣業者參與，包括金屬相關製造業、光電業、零件製造業等27個不同產業。

此外，課堂特別提供了零廢棄低碳蔬食茶點，使用有機與友善耕作食材，在推動產業淨零轉型的同時，也以實際行動落實永續生活，學員紛紛對於蔬食茶點表示很感動，藉由飲食也能為減碳盡一份力。

此次CBAM政策與法規課程報名人數眾多、學員反應熱烈，未來計畫加開課程場次，讓更多業者共襄盛舉。

接下來，碳交所將於11月和12月開設永續、碳治理及國際標準認證系列課程，歡迎大家持續關注官網消息，踴躍報名。