品牌、地段、產品三利基 甲桂林首跨足高雄推「國城都更案」

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甲桂林跨足高雄首案「國城都更案」，也是高雄首件公辦都更案，甲桂林董事長張裕能27日表示，以城巿周期分析，相較台南約70歲，高雄是30歲的青壯年，政府在這裡投入許多重大建設，欣欣向榮。甲桂林總經理陳衍豪進一步指出，跨足新區域，主要看重地段、品牌與產品三大利基。

陳衍豪說，國城是成立40年在地知名牌品牌、鳳山又是高雄人口最多行政區，加上附近的重大建設眾多，建案緊鄰捷運站，產品規畫佳，皆是「國城都更案」會成為甲桂林跨足高雄首案主因。

陳衍豪指出，高雄不只在日前迎來中央大動作通過1357億，全額補助「國道七號」，加上捷運橘線上雙捷聯開齊發TOD打造的高雄新核心「衛武營藝術之 丘」、「大東文創之星」，以及高鐵延伸屏東計畫結合台東快鐵計畫，完整的軌道經濟讓鳳山發展更添動能；加上驚豔全球的衛武營藝術中心、到日本三井集團在南台灣首座的國際級複合型商場「三井LaLaport」、以及預計明年開幕的，全台首座新創車站「空中鳳城」，政府民間攜手以近3000億經費挹注加持，讓鳳山所在的高雄新東區，形成南台灣未來最具發展潛力的國際都會區，在這裡會出現翻天覆地的改變。

對於為參與競標取得此案，國城副總經理許鳳仙表示，國城成立40周年，二代推動回到初心，希望能為高雄、為鳳山居民盡一份心力。

總銷50億的「國城都更案」，基地面積約2300坪，規畫坪數為18至49坪，戶數為546戶，實價登錄資料顯示，成交單價約在33萬至37萬元。

張裕能表示，建案造價成本持續攀升，近3年來在台北巿個案的推案成本已成長50％，高雄營建成本也在攀升，未來政府推動碳權交易後，房價不僅不會下跌，還將因應成本上升，水漲船高。