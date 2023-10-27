新北歡樂耶誕城又來了！ 11／17登場、8大必看亮點曝光

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「2023新北歡樂耶誕城」將在11月17日起在新北登場。新北市府今（27）日舉辦啟動記者會，宣布今年主題為桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍，為期46天，歡迎民眾參與。

新北市觀光旅遊局結合德國經濟辦事處、文化局、經濟發展局、教育局、環保局、民政局、體育處、農業局及動物保護防疫處舉辦啟動記者會，揭曉「2023新北歡樂耶誕城」系列活動資訊及周邊主題燈區裝置及絕美光廊燈飾。

新北市代理市長劉和然出席表示，活動辦到13年，「觀旅局長壓力很大，今年一直想說怎麼辦、怎麼做」，後來團隊有一個夥伴說得很好，新北市歡樂耶誕城，自己就要打造自己的形象，邀請桑塔熊和他的好朋友。

劉和然說，國際開始注意到，原來有個城市辦了不一樣的耶誕城，新北更被評為50個一定要到的城市，「我想這是很難得的，本來只是想讓市民享受歡樂氣氛，慢慢耶誕樹變成全世界最特別的八棵樹之一」。

劉和然補充，今年也是第一次將活動延伸到附近的府中商圈，並將新北市警察局前面全部改為行人徒步區，讓民眾從府中站一出來就可以看到耶誕城布置，「去年人潮770萬，今年挑戰這樣的目標，今年又擴大到府中商圈，不只單點可以看，還可以到附近逛逛，相信有機會突破」。

觀旅局說，此次燈區包含市民廣場「耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party」燈區，有巨型禮物盒造景等；站前廣場「甜點小鎮Sweets Town」燈區則有翻糖馬卡龍雨奇幻甜點等造型；萬坪公園「白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party」燈區有歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置；府中廣場「薑餅樂園Gingerbread World」燈區則有全台唯一巨型薑餅人。

觀旅局整理出此次耶誕城必看的八大特點，包含耶誕樹化身天幕糖霜蛋糕、最大裸視3D耶誕投影、全台最廣白天夜晚美拍牆、市民廣場周邊祈福街道、飄雪甜點小鎮、六棵特別造型耶誕樹、白爛貓逛新北29區耶誕燈飾、全台唯一巨型薑餅人等。

觀旅局另外與新北市府各局處舉辦系列活動，11月17日將登場「耶誕開城秀」，接著11月18日至11月19日將舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳。

至於萬眾矚目的巨星耶誕演唱會，將於12月9日至12月10開唱。具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對，則於12月15日至12月17日登場。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。