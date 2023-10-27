志光教育科技集團45週年加碼頒發大學院校獎助學金

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「志光公職」開辦以來已為台灣培育出無數的公職菁英，堪稱國家人才的重要搖籃，聲譽卓著。今(112)年適逢「志光教育科技集團」邁向第45週年，特別在10月26日晚上6點於台南晶英酒店舉辦45週年感恩晚會，晚會除邀請政商、學術界嘉賓蒞臨外，會中集團總裁林進榮更親自頒發240萬元大學院校獎助學金支票，獎助成績優秀及家境清寒之莘莘學子。

志光集團暨「志光慈善會」辦理「莘莘向榮」專案頒發大學院校獎助學金行之有年，以往每年有150名大學生獲頒大學院校獎助學金。志光集團林進榮總裁有感於疫情造成很多家庭經濟受到影響，因此在去年及今年(112)擴增名額為200名，希望能鼓勵更多家境清寒的莘莘學子安心就學。

台南市長黃偉哲特別蒞臨致意。黃市長在致詞時說「有志光，真好」。黃偉哲市長說，志光集團在林進榮總裁的領導下長期為國家及台南市培育優秀公樸，並持續辦理「大學院校獎助學金」，堪為企業典範，他個人深表佩服，也期待志光集團繼續為台灣、台南市培育優秀人才。

林進榮總裁表示「志光公職，一生幸福」是志光戮力以赴的志業，一直秉持著「效率」、「創新」、「熱誠」、「共榮」的態度服務每位學員，成就他們的夢想，懷著感恩的心及永續經營的理念，期待幫助更多學子成就自己，邁向幸福的公職人生。

致力於公職輔考的志光教育科技集團總裁林進榮一生投入教育事業，而在事業有成之際，更本著回饋社會之心積極投入公益。並於93年成立「志光慈善會」，97年開始辦理「莘莘向榮」專案，嘉惠逾百所學校，包括台、成、政、清、交、中興、中正、中山、嘉大、南大、淡江、輔仁、逢甲、東海、屏科大等，超過2400名學生受惠。歷年來累計頒發的獎助學金更將近2800萬元。除了莘莘向榮獎助學金之外，另外再加上各項社會急難救助金額，總捐贈金額逾3500萬元。

今(112)年，全國各大學院校與補習班都面臨少子化及辦學不易的艱辛，但「志光慈善會」仍堅持頒發獎助學金鼓勵同學積極向學。在收到的申請資料中，更有同學提到，因為疫情，家裡的經濟來源受到影響。「志光慈善會」能在這個時間點幫助同學，就是用行動落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標。林進榮總裁也在頒獎典禮中，期勉青年學子們，能夠堅持追逐夢想，莫忘「取之社會，回饋社會」，鼓勵未來進入社會有良好的發展之後，能夠多投入社會服務與社會公益，幫助更多需要幫助的人。

致力於公職輔考的志光教育科技集團，在高普、司法、鐵路、一般警察等公職特考輔導考取率早已超過總錄取人數60%以上，其中有許多考試：如教師甄試、高普考行政、民政、人事、交通、政風等類科，更占錄取總人數75%以上，創下每3人就有2人來自志光的好成績！不僅多項考試囊括前10名寶座，112年高普考錄取總人數，志光更是囊括1642名學子考取。志光輔考系統多元發展，提供多元學習管道，期以幫助學員上榜為主要價值核心。