《金融》「印度製造」打造三高題材 股市本益比低於十年平均

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【時報記者任珮云台北報導】匯豐投信於今（10/27）日舉辦印度投資記者會，匯豐看好印度市場持續受到基礎建設、人口紅利、印度製造以及數位化等政策支持，隨著印度在各方面逐漸成熟轉型，將為長線印度投資帶來深厚的基本面支撐，加上目前印度股市本益比低於十年平均，建議投資人在此波熱潮中逢低布局，參與印度市場展開的「黃金時刻」。

匯豐投信總經理焦訢偕同匯豐投資管理（印度）總經理Kailash Kulkarni、匯豐投資管理（印度）股票投資長Venugopal Manghat以及匯豐投資管理（印度）印度股票總監暨海外投資顧問主管Neelotpal Sahai出席活動。匯豐投信總經理焦訢表示，印度正要進入未來十年的高速成長階段，是極具吸引力的資產類別，印度不斷增加對新經濟的投資，擁有結構性成長與多元化產業分布的優勢。

焦訢表示，印度投資市場火熱，歸功於三高題材，也就是經濟規模高、成長率高、殖利率高的支撐，使得投資印度中長線受看好。除此之外，在美中貿易角力以及疫情造成的供應鏈重組之下，科技企業巨頭正逐漸將訂單轉至東南亞及印度地區，讓印度可望成為繼中國之後的世界製造工廠。加上印度人口紅利持續，未來相關內需議題持續看好，在相關政策面持續支持下，投資人不妨在此波「印度製造」的趨勢與熱潮中布局。

匯豐投資管理（印度）股票投資長Venugopal Manghat同時指出，印度有望在2027年成為全球第三大經濟體，預計2023至2025年印度的GDP成長率將保持在6%以上，遙遙領先其他已開發和新興經濟體；到2030年，印度的人均所得可能成長一倍達到5,000美元，屆時印度將有約57%的家庭（約2億人口）成為中等及以上收入階層，較目前38％的比例大幅提升。因此，年輕人口和都市化進程都將加速支持印度各類消費的成長。

Venugopal Manghat強調，印度通膨已顯著降溫，印度企業的獲利成長強勁，觀察印度與亞洲企業一年期預估每股盈餘的差距不斷擴大就是明證。印度除有人口紅利及科技政策利多，印度政府積極擴建基礎建設也帶動能源需求快速增長。從數據來看，發展基礎建設對於推動印度的中期成長週期至關重要，例如，鐵路電氣化在此期間增加了七倍，自2014年以來，地鐵網絡擴大了近四倍，未來預計還將成長一倍。

而印度的綠色經濟與數位基礎建設也不容忽視。印度除了持續擴展再生能源版圖，在網路和智慧型手機普及率不斷提高之下，印度政府領導的數位印度計劃，加速提升當地數位技術的採用速度，其基礎建立在「印度堆棧」（India Stack）的數位生態系統，包括數位身份、數位支付以及數據授權三大層面，推動印度發展為數位化社會。

在投資組合中，Venugopal Manghat同時看好印度股票及印度債券，他指出印度股票目前本益比已低於長期十年平均水平，投資估值受到亮眼的獲利成長和股東權益報酬率所支持，是低檔布局時機。除了印度家庭將更多儲蓄配置於股票投資，印度在摩根士丹利新興市場指數之權重從2020年的8%增至2023年的14％；儘管估值不算便宜，但印度市場優越的獲利成長和較長的成長潛力都反映在估值上。

至於印度債券，除了具備較高殖利率的優勢，印度盧比的表現領先大多數新興貨幣；在印度的淨服務出口增加、貿易逆差收窄及美元持續疲弱等因素下，皆有利印度盧比的表現。與此同時，摩根大通自2024年6月起將印度債券納入旗下新興市場政府債券指數，所佔比重為1%，標誌印度債券市場發展的重要里程碑，預計印度債券將流入200至250億美元。

Venugopal Manghat也提及印度市場的風險因素，就過去幾年的經驗顯示當地政治發展之重要性，因政治風險可能對資產價格產生影響。由於明年印度將舉辦五年一屆的大選，但他亦強調，雖然選舉可能會導致市場短期波動，整體而言長期影響往往較小，因為市場的驅動因素不僅僅是政治面。