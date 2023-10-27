地標網通雙11手機下殺47折、iPhone15降價2千 蘆洲店送3萬好禮

以手機價格優惠聞名的通訊連鎖品牌地標網通，宣布新北蘆洲店於今（27）日正式在蘆洲為民眾服務，11月30日前光臨蘆洲門市免消費送富邦竊盜保障專案（最高保障金額3萬元）。地標網通亦同步公布雙11手機嘉年華活動，天天破盤下殺到底，包含 iPhone 15 降價2,000元、oppo Reno8 省7,600元、Google 最新機 Pixel 8 也下殺近5,000元，優惠機型共11款，最低下殺比5折還便宜，力拼市場最優惠。

地標網通雙11天天破盤價，iPhone 15下殺2千

雙11購物節即將登場，以大盤批發價直供、致力於給顧客手機最低價的地標網通今亦宣布雙11超殺折扣，自11月1日起至11月11日，天天空機破盤價給民眾搶便宜。今年 iPhone 15 上市沒幾天，地標網通即領先市場宣布降價；這次雙11優惠也是誠意十足，11月11日的破盤主打星即是iPhone 15 128G，原價29,900元，當天下殺2,000元，只要27,900元，還贈送富邦竊盜保障專案（最高保障金額3萬元）。

熱門手機低於5折，還送3萬竊盜保障，買新機超安心

除了iPhone，還有多款熱門手機都有相當吸引人的折扣，多款明星機型折扣後甚至低於萬元就可帶回家，包括蟬聯多月台灣最熱銷手機前三名、手機拍照排行榜（萬元以下）第一名寶座的Samsung A54， 其6G/128G 機款下殺6.4折，現省5,000元；支援80W超級閃充的人像拍攝神機 OPPO Reno 8 12G/256G 價格下殺至5.5折，省下高達7,600元；小尺寸輕巧旗艦首選 ASUS Zenfone 9 8G/128G下殺7折，馬上省6,000元；熱騰騰剛上市的熱門機 Google Pixel 8 8G/128G下殺8折，省超多近5,000元，還加碼送價值$990的Google露營箱；顏值直逼旗艦機的全方位手機 Realme 11 Pro 8G/256G 下殺6折，現省5,000元；台灣品牌高CP值手機 HTC Desire 22 Pro 8G/128G，比5折還低，現省高達7,400元，成為市場最便宜的防水手機。除了省錢超狂，一律還再贈送最高保障額達3萬的富邦竊盜保障，讓民眾買新機無後顧之憂，真的非常划算。

地標網通亦同步公布雙11手機嘉年華活動，天天破盤下殺到底，包含 iPhone 15 降價2,000元、oppo Reno8 省7,600元、Google 最新機 Pixel 8 也下殺近5,000元 圖／地標網通

暖心服務：不在地標網通買手機，也免費幫忙資料轉移

地標網通總經理游家佑表示，相信很多民眾打算在雙11購物季入手新手機，大多數人對於移轉資料陌生且覺得麻煩。即使不是在地標網通購買手機，也可至全台門市進行新舊機資料轉移服務，「皆是免費，天氣轉涼，地標網通給大家貼心溫暖的服務」，讓每個人都可以專注於換機的愉悅，麻煩事交給地標網通來做就好。

慶祝蘆洲門市正式營運，來店就送3萬保障好禮

地標網通也同時宣布新北蘆洲門市即日起正式營運，並將持續舉辦慶祝活動至11月30日。為回饋長久以來期待蘆洲當地開店的地標網通老顧客，這次搭配新北蘆洲開幕推出了多樣好禮，活動期間內前往門市，免消費，即可免費獲得富邦盜竊保障專案，最高可賠付3萬元。此外，每位購機或辦理門號的顧客還可參加抽獎活動，幸運者將獲得好用又好看的五大好禮，包括台灣花博聯名多功能收納包、史奴比超薄折疊小風扇、華碩 Zenpower Slim 行動電源、雙肩輕旅行背包和掰掰啾啾衣物收納網袋等，多樣好禮將為生活增添更多便利和樂趣。

地標網通補充，若消費者無購機或辦理門號需求，也歡迎來店洽詢或串門子，門市夥伴很樂意為民眾解答並量身提供專業建議。若覺得服務滿意再請不吝給予Google評價，每個好評對人員而言都是珍貴的鼓勵及持續進步的動力；同時，地標網通也將贈送手機支架，以感謝民眾的暖心肯定。

蘆洲在地民眾若經過長榮路的佳瑪附近，不妨到附近的地標網通蘆洲店參加慶祝活動，不要錯過多重好禮，並能在雙11期間購入心儀的手機，享受無與倫比的優惠價格。

地標網通門市

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