IEEE亞洲固態電路研討會 台灣4篇頂大論文獲選發表

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亞洲在全球半導體產業位居主導地位，而IEEE亞洲固態電路研討會則是是亞洲地區IC設計領域學術發表最高指標，而今年度亞洲固態電路研討會將於11月5日至8日在海南省海口市舉行，台灣今年共入選4篇論文，分別為：台灣大學楊家驤教授團隊、陽明交通大學廖育德教授與力智電子團隊、陽明交通大學陳柏宏教授團隊，成功大學鄭光偉教授團隊，均將前往發表。

IEEE固態電路學會台北分會今(27)日舉辦記者會，介紹2023年IEEE亞洲固態電路研討會（Asian Solid-State Circuits Conference, 簡稱A-SSCC）４篇台灣入選論文。

其中，台灣大學楊家驤教授團隊利用腦波模式識別技術，能有效擷取腦波動態資訊，可應用於癇癇控制與腦機介面。該篇論文所提出的支持向量機機器學習加速器晶片，相比於文獻上的最佳設計，其推論與訓練模式之能量效率與面積效率均大幅提升。

陽明交通大學廖育德教授團隊與力智電子股份有限公司共同開發出低功耗整合電壓與電流參考電路的單晶片。此電路能夠補償在極低或極高溫環境可能的位準偏移，達到170 oC的寬範圍操作。將兩種參考電路整合，能夠有效地節省功率和面積的使用。此晶片擁有低功率、低電壓操作且不易受電源干擾的特性，十分適用於小型電池供電的穿戴式裝置。

陽明交通大學陳柏宏教授團隊設計出全域功率調控的無線電力傳輸系統，實現系統轉換效率的提升，並採用電壓-電流模式的整流器提升負載範圍。

成功大學鄭光偉教授團隊開發出超低功耗多通道無線發射機技術，以滿足物聯網裝置必須符合「超低功耗」的需求。他們利用「注入鎖定、邊緣組合倍頻技術」降低頻率合成器的操作功耗，並設計高轉換效率的電流模式功率放大器以改善能量傳輸效率。這種節能高效的發射機能延長物聯網設備的電池壽命，可結合獵能技術來實現能源自主物聯網系統。 鈺創科技董事長盧超群則在今日受邀於記者會發表對半導體產業趨勢的看法，他提倡「工程師本色」，認為工程師就是默默工作、貢獻社會和文明的一群人。

盧超群並以近日辭世的華泰創辦人杜俊元為例，強調杜俊元對半導體產業有著很大的貢獻，也是「大善人」，不只回饋鄉里無私捐獻，還經常做志工、在街頭掃地，默默付出，不是為了做給別人看，這就是典型的「工程師本色」代表。