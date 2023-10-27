大盤周線連二黑 留意生技族群轉強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

昨日美股四大指數續跌，其中費半下跌0.54%，今日台股開高震盪，電子權值股漲跌互見，台積電(2330)漲幅0.38%、聯發科(2454)跌幅1.96%，終場大盤上漲60.87點，收在16,134.61點，成交量萎縮至約2,100億，週線連二黑。

今日台幣匯率來到32.428附近，從資金流向觀察，電子成交比重回到七成以上，來到73.34%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為20.56%、11.99%，今天漲幅較大的族群為數位雲端、生技醫療族群，漲幅4.93%、3.55%；表現相對弱勢族群為造紙、化工族群，跌幅為0.48%、0.67%。

從技術面觀察，今日量縮小漲，但尚未收回昨日黑K一半，短線盤勢尚未回穩，靜待止穩訊號；OTC走勢與加權同步，漲幅0.78%，今日較抗跌的族群為生技醫療、光電族群，漲幅為3.8%、0.93%；表現相對弱勢族群為文化創意、其他電子族群，跌幅為0.82%、0.95%。

今日資金流往生技族避險，生技新藥個股多檔攻上漲停，像是寶齡富錦、生華科(6492)、基亞(3176)、云辰(2390)、泰福-KY(6541)以及智擎(4162)紛紛鎖住漲停；另生技股王保瑞(6472)也不煌多讓，亦漲停作收，整體生技族群買盤擴散，由於生技族群基期較低，操作建議宜以近期有題材的個股，留意合一(4143)、中天(4128)，以及接下來獲利表現可期的美時(1795)、承業醫(4164)、皇將(4744)等績優好股。

近期盤勢震盪，聰明錢持續在找機會，除了留意政策加持的生技族群外，時序將進入十一月，挾著雙十一題材的富邦媒(8454)、網家(8044)也是值得留意。