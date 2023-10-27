《國際經濟》美空襲敘利亞恐擴大以巴衝突 油價急漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國政府證實美軍對敘利亞境內兩個與伊朗有關的設施展開空襲，使以色列-哈瑪斯衝突可能擴大並打亂原油供應的擔憂升高，周五國際油價急升。

目前全球基準布蘭特期油價格上漲1.64%，報每桶89.37美元，突破89美元大關，收復本周下跌的失土。美國西德州中質原油期貨漲1.66%，報每桶84.59美元，逼近85美元大關。

在宣布將增加該地區的兵力部署之後，美國國防部稍早前證實拜登總統下令對敘利亞發動這次空襲。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，這是出自於自衛的精準打擊，以回應伊朗所支持的民兵組織近來不斷襲擊駐伊拉克和敘利亞的美軍。

與此同時，伊朗展開了軍事演習，並放話一旦衝突擴大，美國也不會不受影響。

自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在10月7日突襲以色列以來，國際原油價格便隨著中東局勢陷入震盪。

據悉這是自10月7日以來美軍第一次發動攻擊，且種種跡象顯示以色列將對加薩走廊發動大規模地面戰，使該地區的緊張局勢持續升高。

該地區約佔全球原油供應量約三分之一。

以色列軍方周四宣布，以色列地面部隊在周四閃電攻進加薩走廊北部，並襲擊了多個哈瑪斯目標，為這場衝突爆發以來最大規模的一次地面戰，而這次的進攻行動是為了「下一階段的戰鬥」做準備。這可能指的是以色列領導人此前揚言將大舉進軍加薩以摧毀哈瑪斯的戰爭。

稍早前以色列宣布已連續第二天派出地面部隊夜襲加薩走廊，並重申這是在為更大規模的進攻做準備。