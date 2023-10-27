《觀光股》展店+需求旺 漢來美食Q4、明年Q1營收逐季拚高

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)10月開幕迎賓的台北漢來大飯店館內餐廳及宴會廳接單暢旺，其中「島語」自助餐廳已滿至11月底。受惠餐飲內需暢旺，且企業尾牙報復性復甦、需求已高於疫前，配合展店效益挹注，集團看好第四季及明年首季營收有望逐季創高。

漢來美食2023年9月自結合併營收4.1億元，月增2.8％、年增5.69％，創同期新高、歷史第五高。第三季合併營收11.99億元，季增7.74％、年增達15.43％，創歷史次高。前三季合併營收36.09億元、年增達38.09％，續創同期新高，已逼近去年全年37.56億元。

而位於南港的台北漢來大飯店10月7日起試營運，漢來美食目前進駐開出全台最大無樑柱宴會廳、「島語」自助餐廳、頂級粵菜「東方樓」、大廳酒廊、日日烘焙坊。其中，首創「一餐檯搭一酒飲」的「島語」自助餐廳，開幕後業績暢旺，至11月底訂位已全滿。

而「東方樓」前身為高雄漢來大飯店會員俱樂部餐廳，是集團重要品牌、亦為高檔餐廳指標，後因與香港米其林星級餐廳「名人坊」簽訂品牌授權而功成身退。此次在饕客引頸期盼下，於台北漢來大飯店3樓重現江湖。

漢來美食表示，「島語」自助餐廳目前每月貢獻達逾2000萬元，已成為集團旗下自主品牌店王。而「東方樓」面積廣達233坪、設有122個座位，包括64個小吃區座位及5間獨立包廂，平均客單價約2500元，月營收目標達800萬元。

不過，缺工問題成為影響漢來美食展店進度最大關鍵。漢來美食表示，台北漢來館內的頂級鍋物及牛排館2間餐廳，原訂12月中旬開幕迎賓，雖然透過南工北調、攜手學校引進外籍學生，但目前人力缺口仍達30％，目前確定遞延至明年2月春節後開幕。

展望後市，漢來美食12月初將於北高雄巨蛋商圈開出「溜溜酸菜魚專賣店」首家街邊店，並看好「島語」自助餐廳需求熱度延續，配合今年企業尾牙需求報復性復甦，目前大型尾牙訂席需求已優於疫前，為宴會廳業績增添強勁動能，看好第四季營收有望挑戰新高。

同時，漢來美食將於11月1日開放明年宴會廳的除夕圍爐宴及初二娘家宴訂席，今年價格在食材、人力成本高漲下僅小增6～7％，預期開放預訂後亦將如期滿單，配合各餐廳節前旺季需求亦助，看好明年首季營收有機會再創新高。