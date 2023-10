引領夢想永續發展全台最大圓夢平台「第20 屆KEEP WALKING 夢想資助計畫」正式開跑

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐(DIAGEO)長期深耕台灣,傳承眾所喜愛的品牌約翰走路 「KEEP WALKING」精神,打造出全台最大圓夢平台「KEEP WALKING 夢想資助計畫」,鼓勵民眾超越自我與突破現狀,積極秉持品牌前進的精神,勇敢追求夢想。自 2003 年至今已挹注近 2 億獎金資源,支持 216 個夢想起步。「第 20 屆KEEP WALKING 夢想資助計畫」即日起正式開跑。為回應現今永續挑戰,同時實現帝亞吉歐 2030 社會願景永續發展長期目標,在20 週年之際邁入全新里程碑,「永續」將成為所有夢想提案的必要元素。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示,帝亞吉歐秉持旗艦品牌約翰走路不斷前進的精神,每年KEEP WALKING 夢想資助計畫積極回應當前社會議題、與時俱進。過去兩年面對疫情挑戰,首度保留名額資助餐飲服務業克服逆境。今年迎向20 週年,我們希望讓每個夢想成為世界永續的助力。而全球暖化,從而加劇環境、社會、經濟等挑戰,永續發展已成爲全球密切關注的議題,然而根據 2022 年KPMG《臺灣永續風險大調查》,面對未來的永續風險,僅兩成台灣受訪者認為個人該主責採取行動。第20 屆KEEP WALKING 夢想資助計畫將以「跨越極限,永續前行,夢想KEEP WALKING 」為主題,首度公開三大永續徵件類別:「經濟永續」、「環境永續」及「社會永續」,讓夢想提案能積極回應 17 項聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示,第20屆 KEEP WALKING夢想資助計畫以「跨越極限,永續前行,夢想KEEP WALKING 」為主題,讓「永續」成夢想之必要元素。圖/帝亞吉歐提供

帝亞吉歐公共事務總監謝翠娟則指出,「KEEP WALKING 夢想資助計畫」在協助實踐夢想的同時,也持續關注如何發揮更大的永續影響力。第 20 屆除了具體將徵件類別與永續結合,在評選機制上也將永續影響力的佔比再拉高至 50%,除展現我們對於永續的高度重視及支持外,也期待讓個人或團體的夢想實踐,與經濟、社會與環境議題的解方能同步、且雙贏。這也呼應了帝亞吉歐的10年ESG 行動計畫-2030 社會願景。

第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫邀請產官學協力合作,擴大永續影響力。(前左起)帝亞吉歐台灣公共事務總監謝翠娟、新北市教育局技職教育科長江彥廷、帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎、教育部青年發展署署長陳雪玉、年度大使第6屆得主陳彥博、帝亞吉歐大中華區公共事務與傳播總監 傅凌霄 (Lin Siao Fou-Menuhin),(後左起)Skills for U執行長黃偉翔、帝亞吉歐人力資源總監林瑋志、行銷總監張光慈、法律顧問徐穆儀及吾思傳媒(女人迷)執行長張瑋軒。圖/帝亞吉歐提供

此外,本屆更首度攜手孵化專家 Impact Hub Taipei 為夢想家打造「資源串接與支持網絡」,除了獎金之外,透過培力課程、校友社群與生態圈建置,協助串連資源,真正幫助夢想落地。而為了協助餐飲業永續發展,延續過去兩年的資源挹注,今年「KEEP WALKING 夢想資助學院」將繼續擴大與大專學府的產學合作,聯手非營利組織 Skills for U(社團法人國際技能發展協會),透過一系列培力課程培育逾千位新生代餐飲人才;帝亞吉歐也首度展開弱勢就業力培訓計畫,透過「KEEP WALKING 夢想資助學院」提供餐飲相關實務技能培訓,鼓勵弱勢群體持續學習,並串聯餐飲服務業就業機會。

教育部青年發展署署長陳雪玉給予「KEEP WALKING 夢想資助計畫」20年來深耕台灣的高度肯定,希望未來政府與民間力量能相互協力,創造出更永續、包容且多元的未來。圖/帝亞吉歐提供

今年主辦單位也特別邀來第六屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫得主、暨世界極地超馬總冠軍陳彥博擔任年度大使。曾跑過極地、沙漠的陳彥博,更深刻感受到極端氣候對人類的影響,也對永續議題更加關注,他也力挺夢想與永續結合,鼓勵大眾突破現況找到解決方案。此外,陳彥博也常以自身經歷鼓勵大家勇敢追夢,尋求突破,過去十年來他已前進 308 所學校展開「Run for Dream 夢想公益校園講座」回饋社會,期待成為學生們的夢想推手。他指出,「有時學校要給講師費,我就會回捐給學校添購裝備,因為 KEEP WALKING 夢想資助計畫讓我知道,我也可以用自己的專業回饋社會,我相信每個人只要都投入一點大愛,為社會做一點小事,就能讓社會氛圍改變。

第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫評審陣容堅強,包含:國發會副主任委員施克和、教育部青年發展署署長 陳雪玉、國立臺灣大學名譽教授暨誠致教育基金會董事長 李吉仁、統一超商好鄰居文教基金會執行長李至和、老爺酒店集團執行長沈方正、永續策展人暨蘇打綠團長何景揚(阿福)、微軟台灣公共暨法律事務部副總經理於慧堅、天下雜誌總編輯陳一姍、吾思傳媒(女人迷)創辦人暨執行長張瑋軒、國家地理雜誌營運長蔡耀明,期待透過來自產官學等多元領域的專家評審團,選出最具影響力、最優質的夢想計畫。

「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫」自 2023 年 10 月26 日(四)至2024年1月15 日(一)18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加;以個人或團體組隊參與皆可。本屆將更加深化夢想與永續的連結,鼓勵民眾以「經濟永續」、「社會永續」及「環境永續」三大面向提案,不僅串聯 17 項聯合國永續發展目標,也緊密扣連「帝亞吉歐2030社會願景」,擴大正向社會影響力。該計畫將依照「夢想突破性 20%」、「夢想執行性 15%」、「夢想未來潛力 15%」及「夢想永續影響力 50%」共四項評分標準,最終將選出10 組年度夢想得主。

其他詳細活動辦法,歡迎瀏覽「KEEP WALKING 夢想資助計畫」活動官方網站:https://www.keepwalkingfund.com.tw/,並加入臉書粉專隨時瞭解活動最新動態https://www.facebook.com/KeepWalkingFund。或電洽02-2700-3665(KEEP WALKING夢想資助計畫專案小組)或email至客服信箱:[email protected] 詢問。