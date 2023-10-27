高端茶飲VS低價霸主 大陸手搖飲百花齊放！台資品牌C位不保

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早期台灣的手搖飲品牌插旗大陸後迅速擄獲當地民眾的心，但經過多年發展，大陸手搖品牌百家爭鳴，有翻玩各種創意聯名的高端時尚茶飲，也有主打低價廣開2萬家門店的茶飲霸主，到當地商場一探實況發現，最C位的已不是台資品牌。究竟台資品牌現況如何？現在大陸最當紅的品牌是哪家？讓他們得以快速拓展市場的條件又是什麼？

大陸茶飲市場競爭激烈，中國連鎖經營協會新茶飲委員會發布的《2023新茶飲研究報告》顯示，據不完全統計，截至今年8月底，營運中的茶飲門店總數約51.5萬家，比2020年年底的37.8萬家，增長逾36％，今年新茶飲消費市場規模有望達到1,498億元（人民幣，下同），預估至2025年將進一步擴張至2,015億元。

工商時報大陸組撰述委員楊日興分享，若是10年前，在大陸當地更常見的茶飲是台資品牌，例如「CoCo都可」或「1點點」，但今年去大陸出差，除了發現當地多了更多不同屬性的新式茶飲門店，在北京崇文門某商場裡更發現占據C位的都是當地知名品牌，而台資品牌則被擠到角落，相對冷清。

工商時報大陸組記者楊晴安指出，近年來大陸流行「新中式」，這股風潮也一路吹到手搖飲市場，孕育出像是茶顏悅色、霸王茶姬等品牌，陸續推出國風奶茶、新式茶飲吸引消費者。楊日興補充道，也有許多品牌主打地域特色，像是他就看到至少5～6個主打檸檬茶的品牌，推出爆檸茶、鴨屎香檸檬茶等特色飲品，「他們很多也都有2,000多家以上門市，是不容小覷的新勢力」。

從聯商網龍舟榜今年2月底發布的茶飲品牌排行榜可見，台資品牌雖仍有3,000～4,000多家門市，但已被擠到第8、9名，而第1名蜜雪冰城則在全國擁有超過21,000家門市，是目前大陸唯一一家破萬級門市的茶飲品牌，第2名書亦燒仙草則有7,000多家。

「有趣的是，前兩名你可能不會用手搖飲品牌的眼光去看他們，」楊日興說，當地很多新式茶飲品牌，最初創立時可能都不是以販售茶飲為主，但飲品利潤相對較高，這些品牌陸續在利用既有的原料優勢下研發飲品、慢慢轉變並壯大品牌，成為一個跟台灣比較不同的發展脈絡，「雖然台灣也有很多複合式餐飲，但這類型的門市若要開到比手搖飲更多，很難。」

不過，門市多寡並不意味著營利越多，每個品牌的風格定位與價格區間也有很大差距與影響。例如發跡於廣東的喜茶，主打高端飲品，店面也多具設計感，推出的奶蓋、水果系列飲品都走精緻路線，價位從30～50元都有，均價大約落在23.46元。而深圳起家的奈雪的茶，在喜茶帶起奶蓋風潮後，也以水果芝士系列風靡市場，其品牌產品均價約25.36元。

楊日興介紹，雖然台資品牌在初期進入大陸市場時價格定位也較高，但歷經多年後，反而已經變成比較中端市場的品牌。另外，以破2萬家門店數量穩穩獨占鰲頭的蜜雪冰城，則主攻低價產品，楊日興說，該品牌創立之初，即主打校園附近、高CP值的產品取向，然後漸漸靠著加盟政策、供應鏈策略，達到現在規模。

《蜜雪冰城招股說明書》顯示，從2019年到2022年第一季度，蜜雪冰城在食材和包裝材料的銷售占營收總額的85％以上，而賣奶茶的收入還不到1％。可見蜜雪冰城的主要營收皆來自加盟，而能夠實現這加盟策略的背後是其龐大的供應鏈模式，其他品牌也因而難以企及其展店的數量與速度。

蜜雪冰城最有名的產品，是人民幣3元（約新台幣13元）的蛋捲冰淇淋，而他們的聖代系列飲品也只要6元（約新台幣26元），其他稍微有料一點的飲料也只要不到40元台幣就能買到，「但畢竟市場差異化嘛，因為它是主打比較低階市場的品牌，大部分店面比較舊，跟喜茶那些品牌各有各的客群。」

而像喜茶、茶顏悅色等主打高端市場的品牌，不僅在形象、包裝上走時尚精品路線，喜茶今年5月時更與義大利精品品牌FENDI聯名，設計從奶茶袋到杯套等一系列周邊包裝、商品，在年輕族群中掀起潮流。許多喜茶的門市在活動上市1小時內就停止接單、公告售罄。

去年喜茶也曾與日本潮流教父藤原浩聯名，除了推出限定包裝，還推出限定特調飲品，吸引更多潮流玩家一起來朝聖。