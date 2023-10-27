瑞銀：美第三季GDP成長超乎預期 背後藏隱憂

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受消費、庫存和政府支出的推動，美國第三季度GDP增長4.9％，高於市場普遍預期的4.5％，然而在超出市場預期高的成長率背後卻藏隱憂！

瑞銀表示，雖然美國第三季度GDP增長率非常強勁，但報告細節卻喜憂參半。好的一面是，消費對增長的貢獻最大，增長4％，其中商品增長4.8％，服務業增長3.6％；政府支出增長4.6％，國防開支增長8％；住宅投資增長3.9％，這是自2021年一季度以來首次轉為正值。庫存對GDP增長的貢獻率為1.3％，較為疲弱的是非住宅類固定資產投資（通常稱為商業投資）在前兩個季度強勁增長後萎縮0.1％，同時，淨出口拖累當季GDP增長0.1個百分點。

強勁的第三季度GDP表現，瑞銀說，會加劇了市場在多重因素下的緊張局面。一方面，經濟資料表現良好，而另一面則是潛在的高利率以及更鷹派的看法站上方。這可能會繼續導致市場波動，直到投資者確信經濟正在降溫但不至於崩潰且利率衝擊也已經結束。

瑞銀認為以上兩種情況都可能在四季度出現，而這結果會有利於高品質債券，最終也會對股票有利，投資者可以考慮平衡其投資組合以應對當前的宏觀不確定性局面。

另外，歐洲央行10月的貨幣政策會議暫停升息的結果，瑞銀說，「不令人意外」，歐洲央行決定維持利率不變，沒有提到關於其債券投資組合或調整銀行最低準備金水準的內容。總體資訊較為平衡，承認近期的通膨有所下降，並且強調面對不確定的前景將繼續依賴資料。隨著越來越多的證據表明歐元區經濟正在放緩，通脹壓力正在緩解，瑞銀繼續認為利率已經見頂。