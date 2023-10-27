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TPASS通勤月票 累計搭乘破1.6億人次

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交通部公路局今（27）日指出，「TPASS通勤月票」政策上路以來，累計搭乘已破1.6億人次，10月份平均每日有160.2萬人次使用月票搭乘公共運輸，是政策推動以來的最高單月日均人次。

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案，目前已有16個縣市上路實施，經交通部公路局統計，累計至26日止，全國已有約244.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次突破1.63億人次。

公路局指出，TPASS行政院通勤月票已突破1.6億人次使用，10月日均160.2萬人次使用月票搭乘公共運輸，也創下月票政策推動以來單月日均最高。

經統計，在加值購買通勤月票人次部分，10月累計至昨26日為止，全國約有56萬人次加值購買TPASS通勤月票（包括基北北桃約45.5萬人次、中彰投苗約2.1萬人次、南高屏約6.5萬人次、桃竹竹苗約1.2萬人次、東部3縣市約0.6萬人次），較上週增加9.3萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，10月累計至26日為止，約有4,166.6萬人次使用搭乘，包含台鐵332.7萬人次、捷運（含輕軌）1,999.8萬人次、公車（含市區公車及公路客運）1,631.8萬人次，以及其他運具（含公共自行車及渡輪）202.3萬人次，較上周增加約1,240.6萬人次。

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