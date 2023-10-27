解決彰市彰南路停車問題 停車格停車場雙軌同步規畫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為改善彰化市彰南路長年為人詬病的停車問題，彰化縣政府交通處將朝增設路邊停車格及設置路外停車場雙軌進行，公路總局彰化工務段也預計明年2月召開台14線彰南路部分路段改善工程地方說明會，若地方有共識，明年即能發包施工，盼早日消除行人地獄路段。

彰化市東區的主要幹道彰南路因都市發展快速，兩側人行空間常被汽機車臨停占用，造成行人在道路外側行走時險象環生，如同身處行人地獄，沿線居民也因停車問題困擾不已。

針對改善彰南路的停車空間不足問題，彰縣府交通處規畫增設路邊停車格計畫，公路總局彰化工務段明年2月將召開台14線彰南路0公里至3公里改善工程地方說明會，若地方有共識，明年即能發包施工，將提供汽車141格、機車577格，並交由市公所納入停車收費管理。

交通處指出，同時也會清查彰南路沿線公私有土地，屬可作停車場的乙種建築用地及交通用地資料，公有地部分由交通處進行評估，私有乙建用地部分則宣導民眾可設置路外停車場。

縣議員楊子賢因彰化市彰南路停車空間不足，提出利用大竹排水加蓋作為停車場的建議，經彰縣府初步評估，加蓋區總共可劃設彰南路北側100格、南側25格合計125個汽車格，工程經費約2億元，施工期1年6個月，建造成本過高。

交通處表示，且因施工地點必須不影響防洪排水，為保障護岸結構安全，整體護岸須重新施作，且溝渠疏濬需預留設疏濬明渠段，在目前溝渠用地產權屬農田水利署下，必須該署同意並有償撥用，加上彰南路南側護岸可能涉及部分民宅用地取得等等事項，因此已決定排除利用大竹排水加蓋作為停車場的建議。