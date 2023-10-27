朱銘《太極系列》銅雕現地修復 高美館藝術園區重現

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雕塑藝術家朱銘今年4月間辭世，其太極系列銅雕作品《太極系列》，原立置於高雄市中正運動場，隨著運動場改造一度傳出未能得到妥善安置而蒙塵，27日高雄市立美術館（高美館）指出，目前該銅雕已移至美術館園區，將由專業維修人員現場修護，並開放民眾觀看完整修復過程，共同見證大師作品重展榮光。

原立於高雄市中正運動場廣場37的的《對招》，是全台最大體量的太極系列銅雕，高雄市政府文化局局長王文翠表示，1986年高雄市承辦當時的台灣區運動會，藝術家朱銘受邀於主會場中正運動場前設置大型藝術作品，當時名為《太極-前推》，外界通稱《對招》而朱銘美術館典藏名稱為《太極系列》。也是朱銘唯一一次在台灣為運動會創作作品，深具歷史意義。

王文翠並說，作品修復場地特別選在戶外開放性空間，希望透過作品修復過程，讓大眾認識博物館藏品修復工作。高美館代理館長林羿妏表示，《太極系列》的兩座銅雕作品各約有3噸重，在專業藝術品運輸團隊與修復師的審慎戒護下，於9月底從中正體育場前廣場移至高美館行政區草坡前暫時安置。

《過招》現由朱銘美術館典藏維護部修復師著手進行修護，該團隊成員有修復碩士學位之修復師與一直以來偕同藝術家創作的資深同仁，長期維護與修復朱銘美術館園區的百餘件作品，深具修護朱銘作品的經驗，高美館表示借重該團隊實務經驗來守護此件重要的城市藝術資產。

林羿妏指出，高美館園區廣達43公頃，設有40餘件戶外藝術作品，其中一件受到民眾喜愛的作品就是朱銘在2000年所創作的《太極系列-太極拱門》，如今迎來《太極系列》大型銅雕，期待以大師不同年代的創作，與城市、民眾之間產生更多美好的藝術體驗。

朱銘美術館修護團隊指出，由於作品長期放置戶外，受陽光曝曬、雨水沖刷及空氣中汙染源等外在因的素影響，作品出現髒汙、鏽蝕、保護層耗損等狀況，但狀態尚好，修復師將逐步進行作品清潔、移除污漬後，依照作品現況局部全色等方式維持整體美觀，最後施加保護層，以減緩金屬鏽蝕的方式以利保存維護。修護作業預定11月底完成，於每週一至週五開放參觀修護過程。