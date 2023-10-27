前往主要內容
工商時報LOGO

宜蘭轉運站啟用 停車費調漲是這因素

  • 中時即時 李忠一
宜蘭轉運站27日舉辦啟用典禮，28日起國道客運、市區公車各路線將在新轉運站停靠。（李忠一攝）
宜蘭轉運站27日舉辦啟用典禮，28日起國道客運、市區公車各路線將在新轉運站停靠。（李忠一攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

原址擴大興建的宜蘭轉運站，今天（27日）舉辦啟用典禮，從28日起國道客運、市區公車各路線將在新轉運站停靠，新站每小時的汽車停車費將比舊站多出10至20元，業者解釋，會調漲主要部分停車空間變室內，舊站區的停車空間仍會保留。

位於宜蘭市的宜蘭轉運站，每年有300萬旅次，是宜蘭縣重要交通樞紐，舊轉運站空間、設備逐漸飽和，不敷使用，宜蘭縣政府爭取中央前瞻基礎建設及公共運輸多元推升計畫補助，核定總經費5.24億元，其中縣府自籌3億元。

2020年9月新站工程開工，今年10月完工，是地上、地下各2層建築物，1樓為國道客運售票、候車轉乘空間，設有商店、親子廁所等設施，承攬轉運站營運的業者表示，轉運站2樓還在招商中，擬規畫招攬輕食、咖啡業者進駐。

在新站興建期間，縣府在新站北側空間另闢臨時站，每逢上班尖峰時段，汽、機車停車位常是一位難求，新站規畫汽車停車位95席，機車停車位888席，但停車費有無調整也引起民眾關注。

舊站區的汽車停車場每小時停車費20元，當日最高50元；新站區則分平日30元，假日40元，平日當日最高60元，假日100元。機車停車費部分，新、舊站每小時均為10元，舊站以往10元可停一整天，新站當日最高收費為20元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

  3. 萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。